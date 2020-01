"Purvīša balvai" nominē arī Aiju Zariņu

Purvīša balvai Šneiders nominēts par personālizstādi "Vieta" galerijā "Look", kas bija apskatāma no pagājušā gada 17.oktobra līdz 8.novembrim, bet māksliniece Aija Zariņa - par personālizstādi "Mosties, mosties reiz, svabadais gars" Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas Kupola zālē, kas vēl ir apskatāma līdz 2.februārim.

Kopumā eksperti šajā periodā nominācijām izvirzīja deviņus vizuālās mākslas notikumus, un to vidū bija Ances Vilnītes un Elīnas Semanes performance "Māksla ir kā mamma, to nevar izvēlēties", Ievas Kraules-Kūnas un Elīnas Vītolas "Mākslinieku krīzes centrs" galerijā "Low", Kaspara Groševa un Ievas Putniņas izstāde "Resnie rūķi (Ņūdžersijas ausis)", Lindas Boļšakovas personālizstāde "Off Spring", Intas Rukas izstāde "Zem tām pašām debesīm", Jāņa Murovska izstāde "... un plūsma... Jānis Murovskis... sietspiede..." un Ivara Heinrihsona izstāde "Haosa teorija".

Laika posmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada decembra beigām Purvīša balvas neatkarīgo ekspertu darba grupā strādā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratore, izstāžu zāles "Arsenāls" Radošās darbnīcas vadītāja Līna Birzaka-Priekule, mākslas zinātniece, izdevniecības "Neputns" galvenā redaktore Laima Slava, mākslas zinātniece, kuratore Ieva Kalniņa, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors un prorektors studiju un zinātniskajā darbā Dr. art. Andris Teikmanis, filozofs Kārlis Vērpe, galerijas "Careva" dibinātāja un vadītāja Alise Careva, kuratore Elīna Sproģe.

Ekspertu darba grupa nominantus balvai izvirza reizi ceturksnī. Purvīša balvu pasniegs 2021.gada aprīlī.

Purvīša balva ir lielākā un prestižākā balva vizuālās mākslas jomā Latvijā. Tā dibināta 2008.gada janvārī ar mērķi regulāri un sistemātiski apzināt aktuālos notikumus un izvērtēt izcilāko sniegumu Latvijas profesionālajā vizuālajā mākslā, veicināt Latvijas mākslas procesa intensitāti un analīzi, sekmēt jaunu projektu un oriģinālu ideju attīstību, popularizēt Latvijas mākslinieku radošos panākumus gan Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām.