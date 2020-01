Leģendārais Mākslas akadēmijas karnevāls šogad notiks 7.februārī

Pasākumu atklās Latvijas Kultūras akadēmijas horeogrāfijas studenti ar īpaši karnevālam sagatavotu performanci. Uzreiz pēc ceremonijas sāks darboties un atdzīvoties akadēmijas telpas, padarot karnevālu par visu mākslu svētkiem - trīsstāvīgu performanci deviņu stundu garumā, pavēstīja Leimane.

Karnevāla vizuālos iespaidus nodrošinās LMA studenti, mākslinieku biedrība "Saulart" un Lastādijas komūna. Pasākumā būs vairākas mūzikas skatuves, kur uzstāsies hiphopa mākslinieks "Ozols", grupa "Tesa", "Juuk", "Nikto", "The Coco'nuts", "Rahu the Fool", "Avots", "Sub Scriptum" un citas. Tāpat būs dzirdamas vairākas apvienības, piemēram, "Gas of Latvia", "Claustrum", "Basa Kāja". Savukārt džeza mūziku izpildīs Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas studenti.

LMA studentiem par ieeju karnevālā jāiegādājas biļete 10 eiro apmērā, studentiem, kultūras darbiniekiem, LMA absolventiem un student draugiem - 20 eiro apmērā, bet citiem interesentiem - 30 eiro apmērā. Ieeja karnevālā ir no 18 gadu vecuma.

Biļetes var iegādāties divās vietās - mākslas preču veikalā "Vilhelms", kas atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 9, un mākslas preču veikalā "Radošo darbu galerija. Materiāli māksliniekiem", kas atrodas Artilērijas ielā 9.