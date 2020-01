TM skaidroja, ka par nelikumīgu tabakas izstrādājumu realizāciju pie jebkuriem apmēriem tiks paredzēta kriminālatbildība, bet būs noteikts tabakas izstrādājumu daudzums, kuru nepārsniedzot - kriminālprocesu pret personu varēs neuzsākt. Taču kriminālprocesu varēs uzsākt arī tad, ja formāli nodarījums atbildīs maznozīmīgumam, bet iepriekš jau vairākas reizes personai kriminālprocess par šo noziedzīgo nodarījumu nebūs nebijis uzsākts.

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska aģentūrai LETA skaidroja, ka - tāpat kā par nelikumīgiem alkoholiskiem dzērieniem - arī cigaretēm tiks noteikti dažādi nelegālo tabakas izstrādājumu apmēri, kas paredzēs dažādas sankcijas. Proti, lielā apmērā nelegālā tabakas izstrādājumu realizācija būs tad, ja tās būs - 2000 cigaretes vai 1000 cigarellas, vai 500 cigāri, vai 2500 grami ar smēķējamo tabaku vai tabakas lapām. Savukārt par ievērojamiem apmēriem tiks uzskatīts uz pusi mazāks apmērs. Turpretim par maznozīmīgu apmēru uzskatīs - 20 cigaretes, 10 cigarellas, piecus cigārus un 30 gramus smēķējamās tabakas.

Gratovska skaidroja, ka paredzēts, ka par liela apmēra realizāciju tiesa varēs piemērot cietumsodu līdz pieciem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu. Savukārt par ievērojamu apmēru sods varēs sasniegt līdz trim gadiem aiz restēm, turpretim par nelielu apmēru - līdz vienam gadam.

Ministrijā atzīmēja, ka šobrīd Krimināllikuma darba grupa strādā pie nepieciešamo grozījumu redakciju konkrētiem formulējumiem.

Minētos grozījumus ir plānots iesniegt kā priekšlikumus Saeimā pie likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" un likumprojekta "Grozījums likumā 'Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"".

Novembra beigās Tieslietu un Iekšlietu ministrijas amatpersonas konceptuāli vienojās pastiprināt kriminālatbildību nelegālajiem cigarešu tirgotājiem un divu nedēļu laikā tiks sagatavoti atbilstoši grozījumi likumā, šodien žurnālistiem pastāstīja Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

Kā ziņots, 21.novembrī un 22.novembrī likumsargi Centrāltirgus administrācijas ēkā un citviet veica procesuālās darbības, apkarojot akcizēto preču nelikumīgu apriti. Kopumā aizturētas 12 personas. Četrām personām tiesa piemērojusi apcietinājumu.

Valsts policijas vadītājs iepriekš Latvijas Televīzijā pastāstīja, ka policijai ir aizdomas, ka centrālo lomu akcizēto preču nelikumīgā apritē "Rīgas Centrāltirgū" ieņēmis tieši privātuzņēmums, kam ir izīrēta daļa no tirgus. Ķuža vērtējumā, šis privātais uzņēmums esot saistīts ar noziedzības pasauli un veicis organizētu darbu akcizēto preču nelikumīgā tirdzniecībā. Viņš mudināja Rīgas domi vērtēt, vai ar konkrēto uzņēmumu saglabāt nomas līgumu.

"Firmas.lv" pieejamā informācija liecina, ka "Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā" dibināts 1991.gadā un pieder trim privātpersonām - Viktoram Baklaginam, Zanei Vilcānei un Radmilai Orlovai, kura ir norādīta kā uzņēmuma patiesā labuma guvēja. 2018.gadā uzņēmums strādājis ar 300 754 eiro apgrozījumu un 80 576 eiro peļņu.

Kopumā tirgus teritorijā, tirdzniecības vietās un dažādās adresēs Rīgas reģionā veiktas 89 kratīšanas, kuru rezultātā izņemtas 8210 vienības tabakas izstrādājumu un aptuveni 11 litri alkoholisko dzērienu bez Latvijas akcīzes nodokļu markām.

Kratīšanu laikā izņemti arī 40 560 eiro, 80 britu mārciņas, 20 dināri, 500 Kazahstānas tenges, 60 Ukrainas grivnas un 50 Ķīnas juaņas. Tāpat kratīšanu laikā izņemti seši šaujamieročiem līdzīgi priekšmeti un 249 munīcijas vienības, dažādi datu nesēji un grāmatvedības dokumenti, kā arī automašīna "BMW X3" un citi ar izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu saistīti priekšmeti.

Šajā lietā kriminālprocess sākts par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, piespiedu darbu vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu.

Savukārt Latvijas Televīzijas raidījums "Aizliegtais paņēmiens" vēstīja, ka kontrabandas cigaretes tirgus teritorijā pārdeva vismaz desmit nelegālos tirdzniecības punktos. Viena kontrabandas cigarešu tirgotava dienā iztirgojot aptuveni no 70 līdz 120 blokiem cigarešu, un "labās dienās" viena tirgotava pārdodot cigaretes par vairāk nekā 2000 eiro dienā. Cigarešu tirgotājam alga esot aptuveni 2000 eiro mēnesī, bet vienas "točkas" bosam - pat 13 000 eiro mēnesī.

Gandrīz visiem tirgotājiem piemēroti administratīvie sodi vairāku tūkstošu eiro apmērā, dažiem administratīvais sods jau sasniedzis 15 000 līdz 20 000 eiro. Minimālais sods ir 70 eiro, bet maksimālais 700 eiro. Tomēr neviens no tirgotājiem šo sodu negrasoties maksāt un arī piedzīt to no viņiem nevarot, jo viņiem nav legālu ienākumu un īpašumu.