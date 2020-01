Uz Tērbatas ielas šodien tikai gājēji un velobraucēji; cilvēki bauda ielu bez auto

Autosatiksmes ierobežojumi ir Tērbatas ielas posmā no Elizabetes līdz Stabu ielai. Šajā laikā ielā būs aizliegta arī piegādes transporta kustība. Auto nedrīkstēs izmantot arī cilvēki, kuri dzīvo Tērbatas ielā.

Tērbatas, Dzirnavu, Akas, Blaumaņu un Martas ielas posmos slēgtas arī auto stāvvietas, bet 1. trolejbuss pa Tērbatas ielu pārvietojas ar ātrumu līdz 10 kilometriem stundā.

Rīgas domes Satiksmes departamentā norādīja, ka izmaiņas, iespējams, iedzīvotājos varētu radīt sašutumu un neērtības, tomēr pašvaldība aicina izturēties ar izpratni pret īslaicīgajām pārmaiņām.

"Idejas autori - Rīgas centra attīstības biedrība un biedrības "Pilsēta cilvēkiem" pārstāvji - aktīvi piedalās pasākumā un uzklausa vietējo iedzīvotāju priekšlikumus, kurus ņems vērā, īstenojot nākamos mobilitātes pasākumus Blaumaņa ielā un Krišjāņa Barona ielā," norādīja pašvaldībā.

Satiksme slēgta Tērbatas ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Stabu ielai, Dzirnavu ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai, Akas ielas posmā no Ģertrūdes ielas līdz Tērbatas ielai, Ģertrūdes ielas un Tērbatas ielas krustojumā, Blaumaņa ielas un Tērbatas ielas krustojumā, kā arī Dzirnavu ielas un Tērbatas ielas krustojumā.

Tāpat ierobežota transportlīdzekļu satiksme Lāčplēša ielas un Tērbatas ielas krustojumā, kur nevarēs nogriezties uz Tērbatas ielu, kā arī tiks organizēta divvirzienu satiksme Dzirnavu ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Brīvības ielai, un Martas ielā.

Atklājot jauno tradīciju, klātesošos Tērbatas un Elizabetes ielas krustojumā uzrunāja Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR), Latvijas Riteņbraucēju apvienības valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks, Rīgas Centra attīstības biedrības pārstāvis Jānis Aufmanis un pilsētvides aktīvists no apvienības "Pilsēta cilvēkiem" Oto Ozols. Par labu noskaņojumu ielā gādās folkloristi Andris Kapusts un Didzis Banders.

Mērs norāda, ka šīs ieceres mērķis ir atdzīvināt Rīgas centru, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un pilsētvides attīstību. Arī uzņēmēji tika aicināti šo pilsētas iniciatīvu atraktīvi izmantot kā iespēju savā labā, veicinot uzņēmējdarbību.

Tikmēr sociālantropologs un pilsētplānotājs Viesturs Celmiņš norāda, ka šis nav jauns projekts un šādas ielas ir daudzās citās Eiropas valstīs. "Šajā gadījumā mēs beidzot dodam drošību un brīvību pilsētas galvenajiem spēlētājiem - gājējiem. Mēs neesam pret automašīnām, mēs esam par ērtu, drošu, mazam biznesam saistošu, dinamisku pilsētvidi," saka Celmiņš.

Jau vēstīts, ka Rīgas dome šogad ir nolēmusi mēneša pirmajā sestdienā kādu no galvaspilsētas centra ielām atvēlēt tikai gājējiem, velobraucējiem un uzņēmējdarbībai. Kā pirmā automašīnām sestdien tiks slēgta Tērbatas iela. Februāra pirmajā sestdienā, 1.februārī, plānots slēgt Blaumaņa ielas posmu no Aleksandra Čaka ielas līdz Brīvības ielai, bet marta pirmajā sestdienā, 7.martā, Krišjāņa Barona ielas posmus.