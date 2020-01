Foto: Rīgas dome

Satiksme būs slēgta:

• Tērbatas ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz Stabu ielai;

• Dzirnavu ielā, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai;

• Akas ielā, posmā no Ģertrūdes ielas līdz Tērbatas ielai;

• Ģertrūdes ielas un Tērbatas ielas krustojumā;

• Blaumaņa ielas un Tērbatas ielas krustojumā;

• Dzirnavu ielas un Tērbatas ielas krustojumā.

Sestdien, 4. janvārī, sākot no plkst. 10.00, Tērbatas iela, posmā no Elizabetes līdz Stabu ielai, tiks atvēlēta gājējiem, velobraucējiem, kā arī dažādām uzņēmējdarbību veicinošām iecerēm. Atklājot jauno tradīciju, klātesošos uzrunās Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs, Latvijas Riteņbraucēju apvienības (LATRIT) valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks, Rīgas Centra attīstības biedrības pārstāvis Jānis Aufmanis, pilsētvides aktīvists no apvienības „Pilsēta cilvēkiem" Oto Ozols. Par labu noskaņojumu ielā gādās folkloristi Andris Kapusts un Didzis Banders.

Rīgas pašvaldība šogad ir nolēmusi mēneša pirmajā sestdienā kādu no galvaspilsētas centra ielām atvēlēt tikai gājējiem, velobraucējiem un uzņēmējdarbībai. Kā pirmā automašīnām sestdien tiks slēgta Tērbatas iela. Februāra pirmajā sestdienā, 1. februārī, plānots slēgt Blaumaņa ielas posmu no Aleksandra Čaka ielas līdz Brīvības ielai, bet marta pirmajā sestdienā, 7. martā, Krišjāņa Barona ielas posmus, par ko sīkāk tiks ziņots atsevišķi.

Savukārt no 3. janvāra plkst. 20.00 līdz 4. janvāra plkst. 20.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana:

• Tērbatas ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz Stabu ielai;

• Dzirnavu ielā, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Brīvības ielai;

• Akas ielā, posmā no Ģertrūdes ielas līdz Tērbatas ielai;

• Blaumaņa ielā, 20 metru garā posmā no Tērbatas ielas virzienā uz Brīvības ielu;

• Blaumaņa ielā, 20 metru garā posmā no Tērbatas ielas virzienā uz Krišjāņa Barona ielu;

• Ģertrūdes ielā, posmā no Akas ielas līdz Tērbatas ielai;

• Ģertrūdes ielā, 20 metru garā posmā no Tērbatas ielas virzienā uz Krišjāņa Barona ielu;

• Martas ielā.

Tāpat 4. janvāri no plkst. 10.00 līdz plkst. 20.00 tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Lāčplēša ielas un Tērbatas ielas krustojumā (nevarēs nogriezties uz Tērbatas ielu), ka arī tiks organizēta divvirzienu satiksme Dzirnavu ielā, posmā no Tērbatas ielas līdz Brīvības ielai, un Martas ielā.