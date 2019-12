"Bolt" taksometros 2019. gadā atrasts zobens, mikroviļņu krāsns un pārnēsājams ledusskapis

Šajā gadā garākais brauciens, izmantojot Bolt platformu, bijis no Rīgas lidostas uz Igaunijas galvaspilsētu Tallinu, veicot 310 km garu ceļu. Populārāko galamērķu vidū Latvijā ierindojas Starptautiskā lidosta "Rīga", Laimas pulkstenis un Starptautiskā Rīgas autoosta. Taču naktī uz 2019. gadu visvairāk tika apmeklēts Alojas kvartāls Rīgā, Strēlnieku laukums Vecrīgā, 11. Novembra krastmala un Andrejosta. Jaunā gada svinēšanas galamērķu topā iekļuva arī K. K. fon Stricka villa, viesnīca Radisson Blu Latvija Conference & Spa un Laimas pulkstenis, kas liecina, ka visaktīvākā nākamā gada sagaidīšana notiek galvaspilsētas centrā.

Apkopojot datus visā pasaulē, tika secināts, ka šogad Bolt šoferi savos transportlīdzekļos pēc braucienu veikšanas saskārušies ar netipiskiem atradumiem. Pasažieri 2019. gadā takšos atstājuši tādas lietas, kā zobenu, mikroviļņu krāsni, parūku, kebabu, pārnēsājamu ledusskapi, raudošu lelli kartona kastē, 2 kg. citronu.

Atskatoties uz visiem veiktajiem braucieniem 2018. gada 31. decembrī un 2019. gada 1. janvārī un aprēķinot cik liela daļa no tiem notika laika posmā no vieniem naktī līdz pieciem rītā, ir noskaidrotas valstis, kurās ir visaktīvākie Jaunā gada sagaidītāji. Latvija ierindojas godpilnajā trešajā vietā, atpaliekot tikai no Francijas un Igaunijas iedzīvotājiem, kur gandrīz ceturtā daļa no visiem šo divu dienu braucieniem notika vēlās nakts stundās. Pirmo piecinieku, nedaudz atpaliekot no līderiem, noslēdz Slovākija un kaimiņvalsts Lietuva.

Par Bolt

Bolt, iepriekš pazīstams kā Taxify, ir transporta pakalpojumu platforma Eiropā,. Uzņēmumu 2013. gadā dibināja Markuss Villigs (Markus Villig). Bolt investoru vidū ir Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital un TransferWise līdzdibinātājs Taavets Hinrikus. Šobrīd Bolt pakalpojumus izmanto vairāk kā 30 miljoni lietotāju visā pasaulē.