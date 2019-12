LNT un TV3 sāga: NEPLP liek saprast, ka janvārī jauno TV kanālu vēl nebūs

Šobrīd esot skaidrs, ka plānotās izmaiņas no 1. janvāra nestāsies, kā savulaik solījusi mediju grupa.

Joprojām nav saņemts Konkurences padomes atzinums

NEPLP padomes loceklis Patriks Grīva telefonsarunā ar Jauns.lv dienu pirms Ziemassvētkiem skaidroja, ka “All Media Baltic” pieprasa atļauju startēt divus jaunus TV kanālus un šis process neesot tik ātrs, kā varētu likt domāt publiskie paziņojumi par jauno kanālu izveidi.

“Līdz pat 20. decembrim mums nebija pieejama visa nepieciešamā informācija. Joprojām ir vajadzīgs Konkurences padomes atzinums un drošības iestādēm ir jāveic iesaistīto patiesā labuma guvēju pārbaude,” informēja Grīva.

NEPLP pārstāvis skaidroja, ka Konkurences padomes atzinums varētu būt pieejams vien janvāra sākumā, savukārt drošības iestāžu kompetencē esošo patiesā labuma guvēju pārbaudi un tās termiņus pašlaik nevarot komentēt.

Savukārt mediju grupas komunikācija un publiski izpaustais, solot ātri vien radīt divus jaunus TV kanālus NEPLP pārstāvim jau no sākta gala nav bijusi saprotama.

“Neskatoties uz to, turpinām aktīvi komunicēt ar “All Media Baltics” pārstāvjiem un juristiem,” piebilda Grīva.

Par LNT un TV3 reorganizāciju:

Jau ziņots, ka no decembra kanālā LNT tiek pārraidīti TV3 veidoti ziņu un informatīvie raidījumi, daļēji spēkā stājoties uzņēmumā sāktajai televīzijas kanālu reformai.

Mediju grupa "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādās ar TV3 zīmolu, savukārt kanāls LNT vairs neturpinās darbu esošajā formā. Kompānijā tiks paplašināts kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmērs, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veido arī vienotu ziņu dienestu.

Par TV3 Ziņu un informatīvo raidījumu dienesta vadītāja vietas pienākumu izpildītāju uz laiku iecelta TV3 ziņu vadītāja Kristīne Anže, kura amata pienākumus pildīs līdz brīdim, kad tiks pabeigta atlase uz jaunā ziņu dienesta vadītāja amatu.

Turpmāk jauno TV3 ziņu producentu komandu veidos LNT ziņu producents Valdis Francis un TV3 ziņu producents Alvils Vīksna. Savukārt rīta ziņu raidījuma "900 sekundes" producentu komandā būs Diāna Vīlipa-Folka un Ilze Aginta. Savukārt informatīvo raidījumu producenti paliks nemainīgi. Raidījumu "Bez Tabu" veidos Diāna Logina, bet "Degpunktā" – Agris Blumfelds.

Plānots, ka no nākamā gada televīzijas produktu portfelī bērniem būs pieejams jauns kanāls "TV3 Mini", savukārt sieviešu auditorijai būs pieejams kanāls "TV3 Life". Jaunie kanāli mediju grupas televīzijas produktu portfelī aizvietos kanālus LNT un "Kanāls2".