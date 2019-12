Lukmans sacīja, ka, noliekot domes priekšsēdētāja pilnvaras un pašvaldības deputāta mandātu, viņš vēlas distancēties no politikas, jo viņam personīgi neesot pieņemams tas, kā patlaban valstī tiek virzīta administratīvi teritoriālā reforma.

Tāpat nav saprotams, kā demokrātiskā valstī patlaban darbojas likumdevējs, kur vairums lēmumu tiek pieņemti steidzamības kārtā bez diskusijām, bet likumdošanā netiek ievērota pēctecība. Saeima izvēlas, kurus no pieņemtajiem likumiem tā pilda un kuri tai nav saistoši, kā tas ir ar mediķu, pedagogu atalgojuma un zinātnes finansēšanu, kā arī arī mērķdotācijām no valsts budžeta dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksai denacionalizēto māju īrniekiem, kritizēja Lukmans.

"Tā, piliens pa pilienam, viss krājās, kamēr 19.decembrī es paziņoju par atkāpšanos no amata. Lēmumu esmu rūpīgi izvērtējis, tas ir nācis īstajā laikā un vietā. Vienmēr esmu bijis par godīgu un atklātu politiku, bet patlaban to īstenot ir kļuvis apgrūtinoši," pauda Lukmans.

Runājot par nākotnes iecerēm, viņš atzina, ka viņam ir pedagoga kvalifikācija, pieredze izglītības iestādes un pašvaldības vadīšanā, kur uzkrātas arī zināšanas, ko varēs izmantot turpmākajās darba gaitās. Lukmans teica, ka viņš negrasās ieturēt pauzi un jau drīzumā sāks strādāt jaunā amatā, nekonkretizējot kādā.

Lukmans uzsvēra, ka Tukuma novads šo gadu laikā, kopš viņš ieņēmis priekšsēdētāja amatu, ir veiksmīgi attīstījies, ir sakārtots skolu tīkls, gudri izmantoti un ieguldīti Eiropas struktūrfondu līdzekļi, sniegts atbalsts uzņēmējdarbībai, kā rezultātā novadā veiksmīgi darbojas gan lieli ražošanas uzņēmumi, gan plaši attīstījies mazo uzņēmēju sektors. Arī novada iedzīvotāju skaits nav dramatiski samazinājies. Pēdējo desmit gadu laikā tas samazinājies vien par 4-5%.

Lukmans stāstīja, ka viņš turpinās pildīt domes priekšsēdētāja pienākumus, kamēr tiks sasaukta nākamā Tukuma novada domes sēde. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 66.pantā noteikto "Domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks var atkāpties no ieņemamā amata, rakstveidā paziņojot par to domei. Šādā gadījumā domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks turpina pildīt savus pienākumus līdz nākamajai domes sēdei, kad viņa pilnvaras izbeidzas neatkarīgi no tā, vai šajā sēdē tiek ievēlēts jauns domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks".

"Patlaban manā rīcībā nav informācijas, kad tas varētu notikt," pauda Lukmans.

LETA jau ziņoja, ka 19.decembrī kārtējā domes sēdē no amata atkāpās un deputāta mandātu nolika Tukuma novada domes priekšsēdētājs Lukmans un viņa vietnieks Arvīds Driķis.

"Gan es, gan pārējie mani domubiedri esam centušies strādāt pēc labākās sirdsapziņas, tomēr nav iespējams ilgstoši izturēt nenormālu pretdarbību, un tāpēc ir pieņemts lēmums atkāpties, neturoties pie amata par katru cenu," savu lēmumu pamatoja Lukmans.

Uzrunājot deputātus, domes priekšsēdētājs norādījis arī uz politisko šantāžu, tirgošanas ar amatiem, aicinot kolēģus "ar varas degsmi" pierādīt sevi darbā. Par saviem darbiem domē Lukmans nekaunoties.

Driķa vietā darbu domē sākusi Agnese Ritene. Savukārt no Lukmana pārstāvētās partijas "Tukuma pilsētai un novadam" saraksta kā nākamais uz deputāta amatu domē pretendē 1985.gadā dzimušais Mārtiņš Limanskis.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka šogad opozīcija jau mēģināja uzteikt neuzticību Lukmanam, savukārt aptuveni pirms gada izdevies no amata gāzt viņa partijas biedru un vietnieku Aivaru Volfu. Pirms tam opozicionāri nebija apmierināti arī ar nu jau bijušā izpilddirektora Māra Rudaus-Rudovska darbu.

Publiski paustie pārmetumi domes vadībai līdz šim bieži bija saistīti ar atbalstu olu ražotāja "Gallusman" iecerei novadā būvēt olu ražotni.