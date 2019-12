LTV raidījums jau iepriekš vēstīja, ka agrākā zemkopības ministra, tagad Saeimas opozīcijas deputāta Dūklava partneris alus darītavā “Piebalgas alus” ir uzņēmējs Šeheļevs. Viņš nodarbojas arī ar zivju zveju, nekustamajiem īpašumiem un mākslas mecenātismu, bet vairāku gadu garumā viņš bija saistīts ar Jaroslavļas kuģu būvētavu. Šī rūpnīca pilda arī Krievijas Federālā drošības dienesta un Aizsardzības ministrijas pasūtījumus.

ASV pavasarī iekļāva Jaroslavļas rūpnīcu sankciju sarakstā. Tā bija ASV atbilde Krievijas agresijai Ukrainā, piemēram, par uzbrukumiem Ukrainas kuģiem Kerčas šaurumā. ASV lēmumā pieminēts, ka Krievijas valstij piederošā Jaroslavļas kuģubūves rūpnīca attīstīja kādu kuģa projektu, kas tika pabeigts Ukrainai atņemtā rūpnīcā Krimā. Visticamāk, runa varētu būt par nirēju kuģi “Vodolaz Kuzmiņik”.

Ap to pašu laiku – 2018.gada vasarā – Jaroslavļas rūpnīcā arī svinīgi nolaida ūdenī kuģi “Balaklava”. To izgatavoja Federālajam drošības dienestam Krimas krasta apsargāšanai. Šeheļevs vairākus gadus ieņēma augstus amatus kompānijā “Finsudprom”. Šī kompānija cita starpā nodarbojās ar tagad ASV sankciju listē iekļautās Jaroslavļas kuģubūves rūpnīcas vadību. Rūpnīca savu saistību ar “Finsudprom” uzsvēra līdz pat 2018.gada vidum. Savukārt “Finsudprom” Jaroslavļas rūpnīcu par savu partneri dēvēja vēl ilgāk – līdz pat šī gada vidum, kad ASV jau bija noteikušas rūpnīcai sankcijas. Tagad abi uzņēmumi savstarpējo saistību no mājaslapām dzēsuši.

Šeheļevu ar “Finsudprom” vairs nekas nesaistot. Tā “de facto” rakstiski atbildēja kompānijā “Baltic Marine Holding Company”, kurā Šeheļevs koncentrē savus Latvijas biznesus: “Šeheļeva kunga sadarbība ar “Finsudprom” tika pārtraukta labu laiku pirms 2019. gada marta, kad tika piemērotas ASV sankcijas Jaroslavļas kuģu būvētavai: 2015.gada maija sākumā viņš aizgāja no “Finsudprom” ģenerāldirektora amata, 2018.gada aprīlī tika oficiāli pārtraukta viņa darbība “Finsudprom” Direktoru padomē. Šeheļeva kungs nekad nav bijis “Finsudprom” akcionārs.” No šī skaidrojuma izriet, ka Šeheļevs ar Jaroslavļas rūpnīcu saistīto kompāniju atstājis gadu pirms rūpnīcas iekļaušanas ASV sankciju sarakstā, tomēr viņš tur vēl atradās, kad minētos un citus Krievijas pasūtītos kuģus būvēja.

Krievijas uzņēmumu reģistrā var lasīt, ka kompānijas “Finsudprom” akcionāre, iespējams, ir Šeheļeva dzīvesbiedre, bet, kā norāda Šeheļevs, šī informācija nav patiesa. Dati par akciju sabiedrībām Krievijas reģistrā ir nepilnīgi, jo tajos minēti vēsturiskie dibinātāji, nevis aktuālieakcionāri. Šeheļevs skaidro - Krievijas reģistros minētā “Finsudprom” īpašniece pērn iegādājusies kādu no “Finsudprom” reiz dibinājušajiem uzņēmumiem, bet tam vairs “Finsudprom” akcijas nepieder. Šeheļevs esot sniedzis dažādām organizācijām, tajā skaitā finanšu, informāciju un dokumentus, kas liecina par sadarbības izbeigšanu ar “Finsudprom” un attiecīgi arī ar “Jaroslavļas kuģu būvētavu” pirms tika piemērotas ASV sankcijas.

ZZS ilgu laiku Ministru kabinetā atbildēja par aizsardzības jomu. Tomēr ZZS pārstāvošais deputāts Dūklavs par Šeheļeva darbošanos kuģu būvē Krievijā īpaši interesēties nevēlas un tic biznesa partnerim uz vārda, ka Šeheļevam nav bijis sakars ar Krievijas valsts pasūtījumiem.

Tomēr Jaroslavļas rūpnīcas saistību ar armijas un specdienestu pasūtījumiem noslēpt būs pagrūti – Jaroslavļā tapuši gan kara desanta kuģi jūras spēkiem, gan kuteri Federālajam drošības dienestam. Arī Šeheļovs pats pirms vairākiem gadiem ar apgabala gubernatoru spriedis par valsts pasūtījumiem.

Ar aiziešanu no amatiem “Finsudprom” gan Šeheļeva attiecības ar šo uzņēmumu pilnīgi sarautas netika, jo vēl šī gada sākumā viņš kopā ar “Finsudprom” atbalstīja mākslas darbu izstādi Spānijā