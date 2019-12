Ūdens skaitītājus namos, kurus apsaimnieko dzīvokļu apsaimniekošanas uzņēmumi, piemēram, "Rīgas namu pārvaldnieks", un kuru dzīvokļu īpašnieki savā sapulcē ar balsu vairākumu nav izteikuši vēlmi citādi veikt ūdens uzskaiti, tagad skaitītājus centralizēti uzstādīs apsaimniekošanas uzņēmums.

Visos dzīvokļos viena veida skaitītāji

Visos dzīvokļos uzstādīs vienota veida ūdens skaitītājus, kas vairs nebūs katra dzīvokļa īpašnieka īpašums, bet gan visas mājas kopīpašums. Maksu par skaitītāju uzstādīšanu vai verificēšanu (pārbaudi) ietvers dzīvokļa rēķinā.

Apsaimniekotājam būs tiesības regulāri pārbaudīt šos skaitītājus (par kārtību, kā tas notiks, iedzīvotājiem jāvienojas ar apsaimniekotāju). Līdz šim dzīvokļa īpašniekam pašam bija jārūpējas gan par skaitītāja uzstādīšanu, gan pārbaudi, bet tagad to darīs apsaimniekotājs.

Reizi četros vai sešos gados

Pašreizējā kārtība nosaka, ka skaitītāju nomaiņa/verifikācija mehāniskajiem skaitītājiem jāveic reizi četros gados, bet tiem, kuru darbībā tiek izmantots elektromagnētiskais lauks vai ultraskaņa, reizi sešos gados. Ūdens skaitītāju cenas ir no 7 līdz 40 eiro, tiem, no kuriem rādījumus var nolasīt attālināti, no 11 līdz 50 eiro. Mazāku pilsētu iedzīvotājiem lielas izvēles gan var nebūt, jo tur parasti pieejama tikai viena firma.

Ieguvums godīgajiem

Godprātīgajiem komunālo rēķinu maksātājiem jaunā kārtība varētu būt ieguvums. Rīgas dome norāda, ka tagad kopējos ūdens zudumus proporcionāli sadala starp visiem dzīvokļiem. Galarezultātā tie, kuri godīgi maksā par patērēto ūdeni un ievēro skaitītāju rādījumu iesniegšanas termiņus, spiesti vēl piemaksāt par kaimiņu, kurš slēpis patieso patēriņu. Turklāt aizmāršas, kas nebija laikus iesnieguši rādījumus vai apmainījuši skaitītājus, sodīja pārāk bargi, liekot maksāt par visu patēriņa starpību.

Nama pārvaldniekam bija ierobežotas iespējas apsekot katra skaitītāja stāvokli un rādījumu patiesumu, jo tie bija privātīpašums. Tagad apsaimniekotājam būs tiesības pārbaudīt un uzstādīt skaitītājus visos dzīvokļos un atklāt ūdens krāpniekus, tāpat no nepatikšanām pasargāt tos, kuri nav paspējuši vai aizmirsuši laikus uzstādīt vai nomainīt skaitītājus.