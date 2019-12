Ventspils brīvostas pārvalde ir izņemta no ASV sankciju saraksta, paldies @Brivibas36 un @jekaba par ātro rīcību, bet īpašs paldies maniem izcilajiem @arlietas kolēģiem- Kristīnei Līcei, Mārim Selgam, Andrim Krastiņam un Sanitai Pēkalei https://t.co/c6DCWmGIp4 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 18, 2019

Kā informēja Ārlietu ministrijā (ĀM), šo lēmumu ASV pieņēma pēc intensīvām pārrunām ar Latvijas vēstniecību ASV, ĀM un citām institūcijām, kā arī iepazīstoties ar visām Latvijas veiktajām un plānotajām darbībām, lai neatgriezeniski novērstu sankcionētās fiziskās personas ietekmi Ventspils brīvostā un Ventspils brīvostas pārvaldē.

"Līdz ar to Ventspils brīvostas pārvalde, Ventspils brīvosta un uzņēmumi, kas darbojas ostā, var netraucēti turpināt darbu," norāda ĀM. Vienlaikus OFAC nav mainījis lēmumu noteikt sankcijas pret Ventspils attīstības aģentūru, Biznesa attīstības asociāciju un Latvijas Tranzīta biznesa asociāciju.

Ar saiti uz ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja paziņojumu mikroblogošanas vietnē "Twitter" dalījies arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV), uzsverot, ka tas ir Latvijas valdības, Saeimas un ĀM kolēģu aktīvas darbības nopelns.

Telefonintervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Panorāma" Rinkēvičs atzina, ka tieši Ventspils brīvostas pārvaldes izņemšana no sankciju saraksta bija Latvijas mērķis, bet sankciju sarakstā palikušie trīs "samērā mākslīgie veidojumi" nav būtiski Latvijas ekonomikai un drošībai, tāpēc arī viņš neredz pamatu Latvijai ieguldīt papildu pūles, lai panāktu arī šo juridisko personu izņemšanu no sankciju saraksta.

Savukārt Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) mikroblogošanas vietnē "Twitter" paudis, ka ASV lēmums svītrot Ventspils brīvostas pārvaldi no sankciju saraksta ir pierādījums Latvijas valdības institūciju darba efektivitātei un spējai ātri rīkoties. "Mēs spējam sasniegt rezultātus, mēs protam sadarboties!" lepojas Kariņš.

Premjera preses sekretārs Sandris Sabajevs aģentūrai LETA teica, ka plašāku komentāru Kariņš sniegs ceturtdien.

Savukārt satiksmes ministra Tāļa Linkaita (JKP) padomniece komunikācijas jautājumos Aļona Zandere aģentūrai LETA trešdienas vakarā norādīja, ka ministrs patlaban negrib komentēt lēmumu par Ventspils brīvostas pārvaldes izņemšanu no ASV OFAS sankciju saraksta. Tikmēr tviterī Linkaits, atbildot uz publiski uzdoto jautājumu, kas tiks darīts ar jaundibināmo brīvostas saistību pārņēmēju VAS "Venta osta", norādījis, ka, viņaprāt "divas paralēlas struktūras zaudējušas aktualitāti".

Kā ziņots, OFAC, balstoties uz tā dēvēto Magņitska likumu, par korupciju noteica sankcijas Ventspils mēram Aivaram Lembergam ("Latvijai un Ventspilij") un četrām ar viņu saistītām juridiskām personām - Ventspils brīvostas pārvaldei, Ventspils attīstības aģentūrai, Biznesa attīstības asociācijai un Latvijas Tranzīta biznesa asociācijai.

Rinkēvičs pēc tam skaidroja, ka, ja Ventspils brīvostas pārvalde līdz 8.janvārim netiks izslēgta no sankciju saraksta, bankas to vairs neapkalpos un ikvienam, kas ar to sadarbosies, tajā skaitā kuģniecības uzņēmumiem, kas izmantos ostas pakalpojumus, draudēs pakļaušana OFAC sekundārajām sankcijām vai citiem ierobežojumiem, piemēram, var tik uzlikts liegums veikt transakcijas ASV dolāros, ieceļošanas aizliegums ASV u.tml.

Gan Rinkēvičs, gan Linkaits iepriekš pauda, ka Latvija aktīvi strādā ar ASV pusi, lai pēc iespējas ātrāk panāktu Ventspils brīvostas svītrošanu no sankciju saraksta. "Tas notiek paralēli ar iekšējo procedūru veikšanu Latvijā," norādīja Rinkēvičs.

Reaģējot uz Ventspils brīvostas iekļaušanu sankciju sarakstā, Saeima grozīja likumus, lai Ventspils brīvostu un arī Rīgas brīvostu nodotu valsts pārziņā.

Savukārt otrdien valdība atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) rosinājumu dibināt jaunu kompāniju - "Ventas osta", kas nodrošinās Ventspilī esošās ostas teritorijas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Kompānijas "Ventas osta" pamatkapitāls būs 35 000 eiro, bet kapitāldaļu turētāja būs SM.

Paredzēts, ka jaundibināmās "Ventas ostas" balsstiesīgās akcijas piederēs valstij un kapitālsabiedrības akcijas nedrīkstēs privatizēt, atsavināt, ieķīlāt un citādi apgrūtināt. "Ventas osta" pildīs ostas pārvaldnieka funkcijas, kā arī būs tiesīga slēgt līgumus ar ostas klientiem un veiks visas nepieciešamās darbības, lai pakāpeniski pārņemtu saistības pret ostas klientiem.

Paredzēts pārejas posms, kurā sākotnēji paralēli darbosies Ventspils brīvostas pārvalde un jaundibinātā valsts kompānija. "Ventas osta" Ventspils brīvostas pārvaldes mantas, tiesības un saistības pārņems pa daļām, arī darbinieki - speciālisti, tehniskais personāls u.c. pāries darbā uz "Ventas osta" pakāpeniski. Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijas procesa ietvaros normatīvos noteiktā kārtībā tiks lemts par Ventspils brīvostas pārvaldes aktīvu nodošanu jaunajai valsts kapitālsabiedrībai.