Eigimu apsūdz par 10 000 eiro kukuļa pieprasīšanu un astoņu patronu glabāšanu

Amatpersona apsūdzēta par 10 000 eiro kukuļa pieprasīšanu. Savukārt kāda privātpersona apsūdzēta par kukuļa apsolīšanu, informēja prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska.

Saskaņā ar aģentūras LETA rīcībā esošo informāciju, amatpersona ir Eigims, bet privātpersona ir "Modus būve" līdzīpašnieks Jānis Sprūga.

SIA "Modus būve" valdes priekšsēdētājs Jānis Sprūga (Foto: LETA)

Lietu pirms nodošanas prokuratūrā izmeklēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), kurš iepriekš informēja, ka Daugavpils pilsētas domes izsludinātajā iepirkumā bijis noslēgts līgums ar uzņēmēja pārstāvēto uzņēmumu. 2018.gadā amatpersona pieprasījusi ne mazāk kā 10 000 eiro kukuli par minētā uzņēmuma atbalstīšanu.

Šis kriminālprocess saistīts ar izglītības iestāžu pārbūves iepirkumu, kurā par uzvarētāju atzīta SIA "Modus būve". Informācija Iepirkumu uzraudzības mājaslapā liecināja, ka kopējā līguma summa par izglītības iestādes Parādes ielā 7 pārbūvi ir 2 730 347 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. "Modus būve" iepirkumā tika izvēlēta četru pretendentu konkurencē.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka Sprūgam "Modus būvē" pieder 60% kapitāldaļu. Uzņēmums 2017.gadā strādāja ar 3,5 miljonu eiro apgrozījumu un 11 187 eiro peļņu. Informācija par 2018.gadu nav pieejama.

Aģentūra LETA noskaidroja, ka tāpat Eigimam celta apsūdzība par astoņu rūpnieciski ražotu patronu glabāšanu bez atļaujas. Munīcija tika atrasta kratīšanā amatpersonas dzīvesvietā.

Par kukuļošanu un munīciju KNAB rosināja prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu divās atsevišķās lietās, taču tagad prokuratūra abus kriminālprocesus apvienojusi.

Jau ziņots, ka Eigimam ir vēl trešais kriminālprocess, kurā viņš un vēl kāda privātpersona tika aizturēti šogad oktobrī. Kriminālprocesā amatpersona atzīta par aizdomās turēto kukuļņemšanā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, bet fiziskā persona - kukuļdošanā.

KNAB toreiz paziņoja, ka krimināllietas materiāli satur ziņas par to, ka Daugavpils domes amatpersona laika posmā no 2018.gada janvāra līdz 2018.gada augustam, iespējams, pieņēma kukuļus ne mazāk kā 6000 eiro apmērā no uzņēmuma pārstāvja par atbalsta sniegšanu Daugavpils novada domes iepirkuma procedūrās, kā arī veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Aģentūra LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka šī lieta ir saistīta ar pašvaldības 2018.gada iepirkumu par vairāku izglītības iestāžu bērnu ēdināšanu, kurā uzvarējis uzņēmums "Latgales optima". Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka šī firma regulāri uzvarējusi pašvaldības sludinātos iepirkumos, bet pērn bijusi viena no uzvarētājiem iepirkumā, kā rezultātā līgumi par ēdināšanu noslēgti uz vairākiem gadiem.