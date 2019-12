Ilona Bagele un “Kolibri” aicina uz Ceturtās Adventes koncertu Mazajā ģildē

Vispatiesāko prieku par Ziemassvētku tuvošanos izjūt bērni. Koncertā ansambļa dalībnieki kļūs par Ziemassvētku brīnuma vēstnešiem un dalīsies savos padomos kā sagaidīt Ziemassvētkus. Klausītājiem būs iespēja apstāties no lielā skrējiena un Adventa gaišo laiku pavadīt kopā ne tikai ar ģimeni un draugiem, bet arī ar izciliem mūziķiem.

Koncertprogrammā „Ziemas pasta balodis” mākslinieki izpildīs klausītāju iemīļotas dziesmas, kur savīsies klasiskās mūzikas, Ziemassvētku un latviešu komponistu melodijas, kā arī mūzika, kura raksturīga Ziemassvētku gaidīšanas laikam. Koncertā tiks atskaņota gan Kamila Sensānsa „Ave Maria”, kura tiks izpildīta duetā balsij un čellam, viena no tradicionālākajām amerikāņu Ziemassvētku dziesmām „The Little Drummer Boy”, Irvinga Berlinga „White Christmas”, Sezāra Franka „Panis Angelicus”, Franca Grubera „Klusa nakts”, kurā vienosies visi koncerta dalībnieki. Savukārt no latviešu komponistu melodijām tiks atskaņotas Valta Pūces, Mārtiņa Brauna un Jāņa Lūsēna kompozīcijas ziemas noskaņās, kuras izdziedās „Kolibri”.

Ceturtā Adventa koncertu „Ziemas pasta balodis” organizē RKTMC „Mazā Ģilde” ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.

Ieeja koncertā bez maksas.