Eiropas Parlaments Eiropas ombuda amatā pārvēlējis O'Reiliju

Emīliju O'Reiliju (Emily O'Reilly) par Eiropas ombudi ievēlēja 2013. gada jūlijā, un viņa stājās amatā 2013. gada oktobrī. Viņu 2014. gada decembrī ievēlēja atkārtoti uz piecu gadu pilnvaru termiņu. Pirms tam viņa bija pirmā sieviete, kuru 2003. gadā iecēla Īrijas ombuda un informācijas komisāres amatā, un no 2007. gada viņa bija vides informācijas komisāre. Emīlija O'Reilija ir rakstniece, bijusī žurnāliste un radiožurnāliste, kura savas karjeras laikā guvusi plašu atzinību savā valstī un starptautiskā mērogā.

Eiropas ombuda amatam bija nominēts bijušais Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks, kā arī Džuzepe Fortunato no Itālijas, Jūlija Lafranka no Igaunijas, Sesīlija Vikstrema no Zviedrijas un pašreizējā ombude Emīlija O'Reilija.

ES ombuda kompetence

Eiropas Ombuds ir neatkarīga un objektīva struktūra, kas sauc pie atbildības ES iestādes un struktūras, kā arī sekmē labu pārvaldību. Ombuds palīdz cilvēkiem, uzņēmumiem un organizācijām risināt problēmas saskarsmē ar ES pārvaldības iestādēm, izmeklējot sūdzības par ES iestāžu un struktūru pieļautām administratīvām kļūmēm, kā arī aktīvi izskatot plašākas sistēmiskas problēmas.

Ombuds var uzsākt pārbaudi arī pēc savas iniciatīvas.

Katru gadu par savas darbības rezultātiem ombuds ziņo Eiropas Parlamentam.