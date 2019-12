Pirmajā kārtā Muižnieks saņēma 47 balsis, Džuzepe Fortunato no Itālijas - 67, Jūlija Lafranka no Igaunijas - 162, Sesīlija Vikstrema no Zviedrijas - 73, pašreizējā ombude Emīlija O'Reilija - 240 balsis. EP klātesoši bija 692 deputāti, no kuriem 589 nobalsoja, bet 103 - atturējās.

Tā kā ombudu neizdevās ievēlēt ar balsu vairākumu jeb vismaz 295 balsis balsīm, par amata kandidātiem EP atkārtoti balsos rīt, 18.decembrī, plkst.11.30 pēc Latvijas laika.

Ja pirmajās divās kārtās neievēlē nevienu kandidātu, balsošanu turpina par tiem diviem kandidātiem, kuri otrajā kārtā ieguvuši visvairāk balsu. Ja balsu sadalījums ir vienāds, ievēlē gados vecāko kandidātu.

Kā ziņots, EP ievēl Eiropas ombudu katra pilnvaru termiņa sākumā. Ombuds veic izmeklēšanu gadījumos, kad Eiropas Savienības (ES) iestādes, struktūras, biroji vai aģentūras ir pieļāvuši pārvaldes kļūdas. Ombuds var rīkoties pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz ES pilsoņu sūdzībām.

Pašreizējā ES ombude ir īriete O’Reilija. Viņa pirmo reizi amatā stājās 2013.gada jūlijā un bija pirmā sieviete ES ombuda amatā.