Romāns kā draudzīgs apskāviens

Ja pēdējais, tad īsti vietā būs Gunitas Krilovas tikko iznākušais darbs “Driftā tikai lēdijas”.

Jaunās rakstnieces debijas romāna nosaukumā apzināti ietverta atsauce uz slaveno filmu, kuras nosaukums padomju republikās tika atveidots kā “Džezā tikai meitenes”. Jo patiesi: lai gan rakstniece ataino mūsdienu Rīgas pilsētvidi, kurā netrūkst arī vīriešu, romāna centrā ir viņas – lēdijas, vismaz viņām pašām par sevi tā gribētos domāt.

Trīs draudzenes – Una, Linda un Sintija – ir nešķiramas par spīti tam, ka gan WhatsApp sarakstēs, gan klātienes randiņos mēdz visai neganti izkašķēties. Dzīve tomēr nav viegla – kurai nervus bendē mūžīgā cīņa ar pēdējiem liekajiem kilogramiem, kurai zūd kontakts ar pusaudžu vecumu pamazām sasniegušajiem bērniem, kuru sācis garlaikot pašas vīrs… Ikdiena, darbs un rūpes – tas viss uz šo sieviešu pleciem reizēm kļūst par tik smagu nastu, ka to vairs nespēj noturēt smalko kurpīšu papēži. Un tad līdz tikai viens – ir jāsatiekas pie vīna glāzes un tā pa īstam, no sirds jāizrunājas! Draudzenes pamazām atradīs risinājumu katra savām problēmām, bet lasītāja – uzzinās, ka arī citas mūsdienu trīsdesmit- un četrdesmitgadnieces klusībā cieš no tām pašām raizēm kā mēs – visas pārējās. Vai ar mani viss kārtībā? Vai esmu gana laba? Vai spēju gana atbildīgi pildīt visas savas lomas? Kā izdzīvot šai ikdienas “driftā”? Gunitas Krilovas romāns ir kā patiesas draudzenes apskāviens, kas teic: nu ko tu raizējies – tev viss izdosies! Rodas iespaids, ka autore lieliski pārzina “drēbi”, par ko raksta, un tā patiesi ir – jaunā rakstniece pazīstama arī kā portāla TVNET dzīvesstila bloga “Galopā uz augstpapēžu kurpēm” autore, kas savos ierakstos apskata daudzām sievietēm aktuālas problēmas.

Autores spridzīgais, vienkāršais un asprātīgais rakstības stils lieliski uzbur klātienes efektu – izlasot romānu, mums šķitīs, ka ar Unu, Lindu vai Sintiju esam vismaz reizi satikušās. Bet varbūt kādu no romāna varonēm ieraudzīsim arī spogulī?

“Driftā tikai lēdijas” ir vienlaikus izklaidējošs un pārdomas rosinošs romāns, kas gan īsinās kādu tumšu ziemas vakaru, gan liks nepacietīgi gaidīt jaunās autores turpmākos darbus.

Pieejama arī e-grāmata.

