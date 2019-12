„Rīgas satiksme” decembra vidū pēkšņi paziņoja, ka 40. maršruta autobusu aizstās trolejbuss. Rīdzinieki par to neslēpj sašutumu, jo nu būs jānīkst sastrēgumos. Tāpat arī tiek uzsvērta „Rīgas satiksmes” nekonsekvence, jo vairākus gadus pašvaldības amatpersonas stāstījušas, ka Latvijas galvaspilsēta drīz vien atteiksies no trolejbusiem. Izrādās, ka pat šādus „sīkumos” mēs nevaram paļauties uz „Rīgas satiksmi”.

Apšaubāmi ieguvumi

„Rīgas satiksme” kā galvenos iemeslus autobusu nomaiņai ar trolejbusiem min to, ka tādējādi uzlabosies ekoloģiskā situācija un būs ērtāka nokļūšana gan uz Lucavsalas pludmali, gan uz lielajiem tirdzniecības un izklaides centriem Daugavas kreisajā krastā (par tādu gan var uzskatīt tikai „Riga plaza”).

Ieguvumu būs mazāk nekā zaudējumu. Pirmām kārtām jau trolejbuss tajā maršruta daļā (no „Alfas” līdz Juglai), kur nav trolejbusu vadu, brauks ar dīzeļģeneratoru, tas ir, dīzeļdegvielu. Un tieši dīzeļdegviela ir tā, no kuras gaisa piesārņojuma dēļ Eiropas Savienībā vispār grib attiekties. Tā kā apgalvojums par ekoloģisko labumu ir diezgan diskutabls.

Savukārt, nobraucot no Salu tilta, autobuss nebrauks „pa taisno”, bet gan nogriezīsies nobrauktuvē, lai piestātu pie tirdzniecības centra durvīm. Un te nu jārēķinās ar lielākiem sastrēgumiem. Pēc būtības šis pagarinātais ceļš būs ērtāks tiem, kuri brauc iepirkties vai izklaidēties uz tirdzniecības centriem vai atpūsties pludmalē, bet ne tiem, kas ātrāk vēlas nokļūt darbā vai uz mājām Ziepniekkalnā.

Sola likvidēt trolejbusus, bet rīkojas pretēji

Jau 2015. gadā toreizējais „Rīgas satiksmes” vadītājs Leons Bemhens paziņoja, ka tālākā nākotnē pilsēta varētu atteikties no trolejbusu vadiem ielās, jo „daudzas Eiropas valstis tā dara. Piemēram, Roma, kur vadi traucē vēsturisko būvju apskatei. Arī vadu tīkla uzturēšana saistīta ar izmaksām. Bet būtiskāk, ka vadi rada problēmas glābējiem ārkārtas situācijās”. 2017. gadā partijas „Gods kalpot Rīgai” kongresā, galvaspilsētas Rīgas vicemērs Andris Ameriks teica, ka „ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pēc 12 gadiem Rīgā vairs nebūs trolejbusu”. Bet šovasar „Rīgas satiksmes” pārstāve Baiba Bartaševiča apliecināja, ka „pienāks brīdis, kad trolejbusu Rīgā vairs nebūs”.

Par „Rīgas satiksmes” ideju nomainīt 40. maršruta autobusu ar dīzeļģeneratora trolejbusiem neizpratni Jauns.lv izteica arī kādreizējais Rīgas vicemērs, tagad eirodeputāts Andris Ameriks: „Šobrīd ar dīzeļģeneratoru aprīkots trolejbuss bez stangām var nobraukt 70 kilometrus, un man grūti pateikt, kāpēc tika nolemts autobusu nomainīt ar trolejbusu. Tagad Eiropa iet uz to, lai vides piesārņojuma mazināšanas dēļ atteiktos no dīzeļdegvielas, tā būs viena no nākamās desmitgades prioritātēm, un tas attiecas arī uz dīzeļģeneratora trolejbusiem. Nākotnē pilsētās jākursē elektroautobusiem. Nebūs vairs visi tie štepseļi un vadi trolejbusiem! Nezinu, varbūt „Rīgas satiksmei” autobusu nepietiek...”

Jāpiebilst, ka arī mūsu kaimiņvalstu galvaspilsētās nolēmuši atteikties no trolejbusiem. 2013. gadā Viļņas pašvaldība norādīja, ka paredzēts atteikties no maršrutiem, kas savstarpēji pārklājas, un jāpatur prātā, ka trolejbusu kontakttīkls ir novecojis un tā atjaunošanai vajadzīgas lielas investīcijas, visā pasaulē trolejbusus aizvien vairāk nomaina autobusi ar elektriskajiem dzinējiem. 2014. gadā arī Tallinā nolēma pakāpeniski atteikties no trolejbusu satiksmes.

Atgriežas pie padomju laika plāniem

Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Vadims Faļkovs priecājas, ka nu beidzot galvaspilsētā tiek realizēts 45 gadus vecs projekts un uz Juglu brauks trolejbuss, tiesa gan – bez vadiem un stangām. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Rīgā gan nolemts rīkoties gluži pretēji. Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Vadims Faļkovs („Saskaņa”) Rīgas krievu laikrakstā „Vesti segodņa” lepni paziņojis, ka nu rīdzinieki var gavilēt, jo beidzot tiek īstenots 1974. gadā Rīgas izpildkomitejas dotais solījums uz Juglu palaist trolejbusu: „Labāk vēlāk nekā nekad! Lai sagatavotu visu dokumentāciju (jaunajam trolejbusa maršrutam) bija vajadzīgs gandrīz gads.”



Savukārt Rīgas domes preses pārstāvis Uģis Vidauskis Jauns.lv teica, ka Rīgas pašvaldība nevar iejaukties „Rīgas satiksmes” lēmumā par autobusu nomaiņu ar trolejbusiem, jo „tas ir tīrs „Rīgas satiksmes” jautājums, tā formāli Rīgas domei nav pakļauta, un šo lēmumu pašvaldība nevar politiski ietekmēt”.

Rīdzinieki arī pauž sašutumu, ka trolejbusos ir mazāka ietilpība. Tomēr īsti pamatojuma tam nav, jo tehniskajā specifikācijā norādīts, ka gan 18 metrus garajos autobusos, gan trolejbusos maksimāli ir paredzēta vieta vienādam pasažieru skaitam – ap 170. Toties laiks, kas būs jāpavada ceļā, it sevišķi dodoties no centra uz Ziepniekkalnu, gan būs ilgāks, pēc „Rīgas satiksmes” aprēķiniem, līdz sešām minūtēm. Bet te jānorāda, ka sastrēgumi šo laiku var pagarināt vēl ilgāk, jo nu transportlīdzeklim būs jāiebrauc Mūkusalas rotācijas aplī, ko tas līdz šim pārbrauca pāri Salu tiltam. Tagad visu maršruta garumu „pīķa” stundās 40. maršruta autobusam pēc grafika jāizbrauc 68 minūtēs, tagad šis laiks būs vismaz 74 minūtes.

„Rīgas satiksmes” skaidrojums

„Rīgas satiksmes” sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Bartaševiča Jauns.lv par jauno maršrutu teica:



„Plānotās izmaiņas, kuru laikā paredzēts 40. autobusa maršrutu aizstāt ar trolejbusa maršrutu, uzlabos iedzīvotāju piekļuvi vairākiem svarīgiem objektiem un nodrošinās jaunus savienojumus - tiek uzlabota piekļuve Lucavsalas aktīvajai atpūtas zonai un Mūkusalas rotācijas apļa apkārtnē izvietotajiem pakalpojumu un tirdzniecības objektiem.



Lai iespējami nodrošinātu sabiedriskā transportam prioritāti, ir ierīkotas sabiedriskā transporta joslas abos kustības virzienos nobrauktuvēs uz Mūkusalas rotācijas apli, tāpat tiek plānots turpināt attīstīt sabiedriskā transporta prioritāti, atjaunojot Salu tilta pievedceļus, tādējādi uzlabojot sabiedriskā transporta neatkarību no kopējiem sastrēgumiem. Pie esošajiem ceļa apstākļiem ceļā pavadītais laiks visam maršruta kopgarumā palielināsies no 2-6 minūtēm, bet pēc uzlabojumu ieviešanas, un ir plānots pārskatīt braukšanas laikus.



Lēmums par 40. autobusa maršruta aizstāšanu ar trolejbusa maršrutu pieņemts, jo tādējādi pilsētas centra daļā tiks samazināts gaisa piesārņojums, ko rada autobusi, un izmaiņas ļaus optimizēt dažādus uzņēmuma resursus. Tāpat tiks uzlabota pieejamība Mūkusalas rotācijas apļa tuvumā esošajiem tirdzniecības centriem, kā arī atpūtas parkam „Lucavsala”.

Šobrīd trolejbusu parks ir visjaunākais no visiem transporta līdzekļu veidiem, kā arī trolejbusi bija pirmais transporta veids, kas pārgāja pilnībā uz zemo grīdu. Ņemot vērā, ka trolejbusu ekspluatācijas laiks ir aptuveni 12 gadi, šajā laikā šis transporta līdzekļu veids noteikti netiks likvidēts. Tāpat šobrīd nav plānots izsludināt jaunu trolejbusu iepirkumu.”

„Cilvēki būs ļoti, ļoti neapmierināti”

Tikmēr rīdzinieki sociālajos tīklos pauž savu neapmierinātību.

Nav taisnība, pamēģiniet un salīdziniet. Gan turp, gan atpakaļ Muksalas aplis veido sastregumus. 40.autobuss pa tiltu jau sen gabalā, kamēr trolejbuss lēnivelkas pa sastregumiem. Vienkārši lobējat mikriņu izmantošanu. https://t.co/c6VCNpO8TB — Ilze Gilla (@IlzeGilla) December 16, 2019

Nekad neesmu redzējusi tukšu #40autobuss. Vienmēr pilni, tāpēc laižu garām pat tad, ja varētu braukt. Ja tā vietā brauks īsie trolejbusi, tad būs vāks, latviski sakot. Ja vēl tiks nočakarēti citu maršrutu saraksti, tad būs pilnīgs vāks. — Ingvilda (@Ingvilda) December 15, 2019

Kāpēc tieši 40. autobuss? Es viņu tieši izvēlos, jo viņš par 19. ir ātrāks un nebrauc pa to mūksalas rotācijas apli, kas ir pilnīgi lieks. Kas pie velna @Rigassatiksme_? https://t.co/EEJ1dvm4Db — eima.dalek (@EimaDalek) December 14, 2019

Saistītās ziņas No 2. janvāra vairs nekursēs 40. autobuss Rīgas trolejbusos valda džungļu likumi? Rīga nākotnē plāno atteikties no trolejbusiem