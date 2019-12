Valsts valodas centrs pārbauda latviešu valodas lietojumu Ventspils koncertzālē un to atzīst par „neveiksmīgu”

Jauns.lv jau rakstīja, ka 6. decembrī pasaulslavenā britu ērģelnieka Veina Māršala uzstāšanās laikā no ierindas izgāja un salūza Ventspils koncertzāles “Latvija” izslavētās unikālās, vairāk nekā miljonu vērtās Vācijā būvētās ērģeles. Bija izjaukta ne tikai koncerta atmosfēra, bet arī sapulcējusies publika tika atstāta neziņā par notikušo un bija spiesta nīkt koncertzāles krēslos, līdz koncerts ar otro mēģinājumu varēja atsākties.

Daudzi neko nesaprata

Publika bija sašutusi ne tikai par koncerta muzikālo misēkli, bet arī par valsts valodas lietojumu. Viens no koncerta apmeklētājiem Uldis Jauns.lv pastāstīja: „Koncerta skaņdarbus pieteica un notiekošo skaidroja pats mākslinieks, protams, angļu valodā, jo viņš ir brits. Pieļauju, ka daudzi no publikas tā arī neko nesaprata. Jo ne visi pārvalda angļu valodu. Ja arī to zina, tad esmu pārliecināts, ka ne visi šīs valodas zinātāji pārvalda specifiskos muzikoloģiskos terminus angliski. Būtu tikai pieklājīgi un atbilstoši likumdošanai, ja tiktu nodrošināts arī tulkojums valsts valodā.

Daudzi cilvēki, kas bija ieradušies baudīt mūziku, tā arī neko no teiktā nesaprata. Varbūt pats no amata pienākumu atstādinātais Ventspils mērs Aivars Lembergs, kurš arī bija koncertā, kaut ko saprata angļu mēlē, bet pieļauju, ka daudzi tomēr neko nesaprata”.

Par publikas atstāšanu valodas vakuumā savu neizpratni komentāru sadaļā izteica arī Jauns.lv lasītāji. Piemēram, Guna Roze, kura bija klāt koncertā, raksta: „Par angļu valodu piekrītu. Es sapratu, bet daudzi noteikti neko nesaprata”.

VVC: "Situācija nav bijusi tā veiksmīgākā"

Pēc koncerta apmeklētāju izteiktā sašutuma valsts valodas lietojumu koncertzālē „Latvija” pārbaudīja VVC. Centra Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītājs Viesturs Razumovskis Jauns.lv informēja:

„Valsts valodas centra amatpersona veica pārbaudi par iespējamu Valsts valodas likuma 11. panta pirmās daļas prasību pārkāpumu. Saskaņā ar Valsts valodas likumu valsts un pašvaldību uzņēmumu (..) rīkotie pasākumi notiek valsts valodā. Ja pasākumā tiek lietota svešvaloda, rīkotājs nodrošina tulkojumu valsts valodā.

Pārbaudes laikā noskaidroja, ka pirms koncerta pasākuma apmeklētājiem pie ieejas bija pieejama pasākuma programmiņa, tādējādi informācija par koncerta programmu, ko sniedza vai varēja sniegt mākslinieks no skatuves, bija pieejama valsts valodā. Tāpat pārbaudes laikā koncertzāles "Latvija" pārstāvis apstiprināja ziņas par misēkli ar ērģelēm un mākslinieka sniegtajiem komentāriem no skatuves.

Neparedzēto situāciju vērtējot kopsakarā ar Valsts valodas likuma 11. panta pirmo daļu, Valsts valodas likuma pārkāpums netiek konstatēts, lai arī jāatzīst, ka minētā situācija no organizatoriskās puses nav bijusi tā veiksmīgākā valsts valodas lietojuma jomā.

Par izdarīto pārkāpumu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.31 pantu var uzlikt naudas sodu pasākuma rīkotājiem no 35 līdz 70 eiro, bet, ja šāds pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā - uzliek naudas sodu no 70 līdz 140 četrdesmit eiro”.

Kurzemes filharmonija: „Tulkojumu nodrošināt nebija iespējams”

Koncerta rīkotāji – Kurzemes filharmonija Jauns.lv par valodas lietojumu taisnojās: „Atspēkojot pārmetumus par tulkojuma neesamību, informējam, ka apmeklētājiem tika izdalītas bezmaksas programmas latviešu valodā ar koncerta repertuāru. Mākslinieka vēlme katru no skaņdarbiem pieteikt nedaudz plašāk bija pēkšņa un neplānota, līdz ar ko nodrošināt tulkojumu nebija iespējams”.

Par ērģeļu iziešanu no ierindas 6. decembra koncertā Kurzemes filharmonija pauda: „Kurzemes filharmonija ar pilnu atbildību apliecina, ka koncertzāles "Latvija" ērģeles nav bojātas. Par notikušo situāciju, kas nav ārkārtēja jauna instrumenta gadījuma, ir informēts ērģeļu izgatavotājs „Johannes Klais Orgelbau GmbH” ar prasību garantijas ietvaros veikt visas nepieciešamās pārbaudes. Izsmeļošu situācijas skaidrojumu sniedz ērģeļmeistars Jānis Kalniņš: "Koncerta laikā otrā manuāļa mazās oktāvas "re" traktūras magnēts nedaudz uzsila, kas ir normāli, bet, iespējams, ka šī iemesla dēļ nedaudz nobīdījās magnēta serdenis, kuram jābūt ļoti precīzi salāgotam ar kustīgo mēlīti. Rezultātā, palielinoties berzei, atspere vairs nespēja atvilkt mēlīti atpakaļ. Starpbrīdī tika veikta magnēta regulēšana un koncerta otrajā daļā problēma neatkārtojās" . Jāpiezīmē, ka laikā, ko ērģeļmeistars pavadīja stabuļu telpā, cenšoties novērst problēmu, personālam nebija pieejama objektīva informācija par notikušā apstākļiem. Visu interesēs bija iespējami ātri kļūmi novērst un turpināt koncertu, kas arī izdevās”.

Jāteic, ka koncerta norisi preses konferencē komentēja arī pats Lembergs, kurš teica, ka visi ar to bijuši „ļoti apmierināti”, bet par valsts valodas lietojuma aspektiem tajā viņš gan neko neminēja.

Aivars Lembergs par negadījumu koncertzālē "Latvija":

Unikālais instruments ar 3060 stabulēm

Jāatgādina, ka Ventspilī ar pompu šī gada jūlija beigās tika atklāta jaunā koncertzāle, kurai tika dots ambiciozs nosaukums - “Latvija”. Tajā uzstādīja Latvijai unikālus mūzikas instrumentus, tai skaitā arī vācu ērģeļbūves firmā "Orgelbau Klais" būvētās vairāku desmitu tonnu smagās ērģeles, kuras sastāv no 3060 ērģeļu stabulēm. Latviešu izcilākā ērģelniece Iveta Apkalna šovasar par tām teica: “Rezultāts ir absolūti izcils!”.

