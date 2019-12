Muļķīgā situācijā gan mākslinieks, gan publika: koncerta laikā saplīst miljonu vērtās Ventspils ērģeles

“Situācija bija vairāk nekā mulsinoša, varētu teikt - pat ļoti nepatīkama. Koncerta laikā vienā brīdī, cik noprotu, iesprūda ērģeļu taustiņš un sāka visu laiku monotoni skanēt viena un tā pati skaņa vienā toņkārtā. Mūziķim koncerts bija jāpārtrauc. Viņš sāka uz skatuves māt ar rokām un sasaukt kādu no koncerta rīkotājiem vai koncertzāles tehniskā personāla. Tas viņam neizdevās, neviens neatsaucās. Tad viņš kādas pāris minūtes pats centās tikt galā - rīkoties ar manuāļiem un pedāļiem, līdz instrumentu izdevās kaut cik savest kārtībā un atsākt uzstāšanos.

Bet pēc dažām minūtēm atkal notika tas pats, un ērģeles jau otro reizi izgāja no ierindas. Varēja noprast, ka nu kāds no koncertzāles darbiniekiem aiz skatuves bija sasaukts un pēc kāda laika ērģeles izdevās savest kārtībā un koncerts varēja atsākties. Šoreiz gan instrumenta labošana prasīja ilgāku laiku nekā pirmo reizi. Koncertam atsākoties, varēja just, ka mūziķis ir “izsists no sliedēm” un viņš vairs nespēja pilnā mērā nodemonstrēt savu meistarību.

Pats dīvainākais bija tas, ka misēkļa brīdī vai pēc koncerta neviens no Kurzemes filharmonijas (koncerta rīkotājiem) publikai nepaskaidroja, kas bija noticis, un neatvainojās par kļūmi. Neveiklo situāciju nācās nogludināt pašam ērģelniekam, kuram pēc būtības tas nebija jādara. Viņš teica, ka ar jauniem instrumentiem, kāds uzstādīts arī Ventspilī, “tā mēdzot gadīties”.

Pie tam koncerta skaņdarbus pieteica un notiekošo skaidroja pats mākslinieks, protams, angļu valodā, jo viņš ir brits. Pieļauju, ka daudzi no publikas tā arī neko nesaprata. Jo ne visi pārvalda angļu valodu. Ja arī to zina, tad esmu pārliecināts, ka ne visi šīs valodas zinātāji pārvalda specifiskos muzikoloģiskos terminus angliski. Būtu tikai pieklājīgi un atbilstoši likumdošanai, ja tiktu nodrošināts arī tulkojums valsts valodā.

Daudzi cilvēki, kas bija ieradušies baudīt mūziku, tā arī neko no teiktā nesaprata. Varbūt pats no amata pienākumu atstādinātais Ventspils mērs Aivars Lembergs, kurš arī bija koncertā un sēdēja 11. rindā, kaut ko saprata angļu mēlē, bet pieļauju, ka daudzi tomēr neko nesaprata,” Jauns.lv pauda Uldis - viens no koncerta apmeklētājiem.

Neveiklo misēkli Ventspilī nācās piedzīvot pasaulslavenajam ērģelniekam, diriģentam un komponistam Veinam Māršalam. Būdams noslogots diriģents, kurš regulāri kā viesmākslinieks gatavo kopīgas programmas ar pasaules pazīstamākajiem orķestriem, Māršals ir arī pieprasīts un aktīvi koncertējošs ērģelnieks. Šajā sezonā viņam paredzēti solo koncerti ievērojamākajās pasaules koncertzālēs, kur vien atrodas stabuļu ērģeles – Elbas filharmonijā Hamburgā, Volta Disneja koncertzālē Losandželosā, Kimmela centrā Filadelfijā, Parīzes filharmonijā un citviet. “Viņš acīmredzami ir mūslaiku augstākās raudzes virtuozs,” raksta kritiķi. 6. decembrī viņš bija izbrīvējis laiku, lai ar vienīgo solo koncertu uzstātos Latvijā.

Jāatgādina, ka Ventspilī ar pompu šī gada jūlija beigās tika atklāta jaunā koncertzāle, kurai tika dots ambiciozas nosaukums - “Latvija”. Tajā uzstādīja Latvijai unikālus mūzikas instrumentus, tai skaitā arī vācu ērģeļbūves firmā "Orgelbau Klais" būvētās vairāku desmitu tonnu smagās ērģeles, kuras sastāv no 3060 ērģeļu stabulēm. Latviešu izcilākā ērģelniece Iveta Apkalna šovasar par tām teica: “Rezultāts ir absolūti izcils!”.

Pati koncertzāle savā mājas lapā lielās: “Koncertzāles lepnums ir divi pasaules līmeņa, unikāli mūzikas instrumenti. Viens no tiem manuālās akustiskās koncertērģeles, kas tapušas uzņēmumā “Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co. KG” Vācijā. Mūzikas cienītājiem, apmeklējot koncertzāli “Latvija”, ir iespēja piedzīvot gan labāko Latvijas mūziķu un kolektīvu koncertus, gan ekskluzīvus ārvalstu mākslinieku priekšnesumus”.

