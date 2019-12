“Jūgendstila Ziemassvētki Rīgā” un “Lellīšu stāsti” muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”

Ik gadu muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs” iepazīstina ar kādas Eiropas tautas Ziemassvētku tradīcijām 20. gs. sākumā. Šogad, muzeja 10. jubilejas gadā, “Rīgas Jūgendstila centrs” rādīs kā pirms vairāk nekā 100 gadiem Ziemassvētki tika svinēti Rīgā, kur savijās dažādas kultūras un to ietekmes. Izstādē apskatāmie priekšmeti no muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” krājuma ļaus izjust gatavošanos Ziemassvētkiem. Telpas ir dekorētas atbilstoši 20. gs. sākuma pilsētnieku tradīcijām. 19./20. gs. mijas rotājumu darināšanas materiālus un paņēmienus ir pētījusi un to kopijas ir radījusi māksliniece Tamāra Čudnovska. Muzejā ir apskatāmas arī četras dažādas Ziemassvētku egles. Māksliniece Elita Šmēdiņa ir radījusi latvisko egli, rotājumos apvienojot pasaku motīvus un izmantojot tradicionālos materiālus un 19. gs. rotājumu izgatavošanas tehnikas. Niedru dekorus darinājusi Iļģuciema lietišķās mākslas studijas “Ataudze” vadītāja Ineta Vēvere.

Mākslinieces Irīnas Vorkales izstāde “Lellīšu stāsti” aicina ikvienu doties uz bērnības zemes leļļu pasauli. Tā vēstī par brīnumu, kas svarīgs katram bērnam un katram pieaugušajam, kurš atceras bērnību. No attēliem lūkojas dažādu raksturu lelles un lellītes, mīlīgas un splīnīgas, draiskas un nopietnas. Pasteļu zīmējumi un senos audumos un mežģīnēs tērptās lelles atsauks atmiņā apmeklētājiem viņu pašu rotaļlietu stāstus.

Izstāde “Jūgendstila Ziemassvētki Rīgā” apskatāma no 2019. gada 6. decembra līdz 2020. gada 12. janvārim.

Izstāde “Lellīšu stāsti” apskatāma no 2019. gada 6. decembra līdz 2020. gada 1. martam.

Ziemassvētku laikā aicinām apmeklēt bērnu rītu “Runča Alberta Ziemassvētki” – 2019. gada 15. decembrī plkst. 12.00 un ģipša rotājumu un dekoru izgatavošanas darbnīcas “Jūgendstila motīvi decembrī” – 7. un 21. decembrī plkst. 12.00.

Vietu skaits darbnīcās un bērnu rīta pasākumā ir ierobežots, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 67181465 vai e-pastā jugendstils@riga.lv.