Baiba Sipeniece-Gavare atzīst, ka nav bijusi pārsteigta par LNT likvidāciju

Šovā Sipeniecei-Gavarei tika uzdots jautājums arī par TV kanāla LNT likvidāciju. Baiba atzina, ka bijusi klāt LNT dibināšanas brīdī, kurā arī darbojusies, jo pateicoties Andrejam Ēķim viņa vispār nokļuvusi televīzijā un varējusi uzsākt karjeru. Radošā dīva atzīst, ka LNT likvidācija nav notikusi vienā dienā, un tas nav nācis no skaidrām debesīm. Kādā brīdī kanāls esot bijis ļoti nebaudāms, jo veidojis ļoti saldas reportāžas no Ventspils. Tas ticis iejaukts "Kempmayer" skandālā par digitālās televīzijas ieviešanu, kas beidzās ar krimināllietu. Daži LNT ētera cilvēki viņai toreiz esot atklājuši, ka viņiem šķebinājis intervēt Lembergu, bet nav varējuši pretoties, jo strādājuši komerckanālā.

Kanāla likvidāciju Baiba Sipeniece-Gavare uztvērusi mierīgi un to jau vajadzējis paredzēt. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Sipeniece-Gavare skaidroja, ka, ja vienreiz esi palicis par m****, tad atpakaļceļa vairs neesot. Pēc tam vari mazgāties balts un tīrs, bet fakts biogrāfijā paliek nemainīgs. Je nebūtu nesmukumi, tad, iespējams, Baibai par kanāla likvidāciju būtu citādākas emocijas. Nepatīkamās pārmaiņas viņai sāpējušas un viņai nav paticis, kā kanāls aiziet pa citu ceļu un sācis locīties un bučot dibenu visiem naudas maisiem pēc kārtas.



Kanāla likvidāciju Baiba uztvērusi mierīgi un to jau vajadzējis paredzēt. LNT darbinieki jau pusgadu esot sēdējuši uz čemodāniem, un tas neesot bijis pārsteigums.





Sipeniece-Gavare TV3 vadījusi vairākus šovus - "Dziesmu duelis", "Dullais desmitnieks", "Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņa", "Dejo nost", "Saimnieks meklē sievu" un "Sanāciet, sadziediet!". Viņa ir arī radio Star FM rīta raidījuma "Zoopasta" vadītāja. Tāpat viņa filmējusies vairākos humora šovos, tajā skaitā "Lielais Brīnumzemes šovs", "Ādamsoni". Viņa debitējusi arī filmā "Es mīlu jūsu meitu!", kur atveidoja vienu no galvenajām lomām. Nesen viņa uz kinoekrāniem atgriezās filmā "Jaungada taksometrs" un tā turpinājumā "Jaungada taksometrs 2".



Jau ziņots, ka mediju grupa "All Media Baltics" paziņojusi par telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu apvienošanu, un sākta darbinieku atlaišana. Saistībā ar reorganizāciju plānots atlaist vismaz 30 darbiniekus. Tomēr "All Media Baltics" pārstāve Alise Mališko norādīja, ka mediju grupa tikai sākusi sarunas ar telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu komandām, līdz ar to patlaban nebūtu korekti saukt atlaižamo darbinieku skaitu.



Jau ziņots, ka "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādās ar TV3 zīmolu un veiks izmaiņas arī televīzijas kanālu portfelī, tostarp kanāls LNT vairs neturpinās darbu esošajā formā.



2017.gada 18.oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā. Mediju grupa nodrošina televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, "Kanāls2", radio "Star FM", Latvijas video portāla "TVPlay", ziņu un izklaides portāla "Skaties.lv", "TVPlay Home" satelīttelevīzijas un "SmartAD" darbību Baltijas valstīs.