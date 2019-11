Rīgas domes opozīcija savākusi parakstus, lai rosinātu Burova atstādināšanu

"Mēs redzam, ka Burovs netiek galā ar domes vadību, tādēļ pieņemts lēmums pieprasīt viņa demisiju," sacīja Graudiņa-Šutko.

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", sēdi par neuzticības izteikšanu priekšsēdētājam ir jāsasauc divu nedēļu laikā.

Taujāts, kādēļ opozīcija izvēlas "iet garāko ceļu", nevis rosināt sasaukt tādas ārkārtas sēdes, kurām jānotiek vienas dienas laikā, deputāts Vilnis Ķirsis (V) skaidroja, ka "Burovs sēdi tikpat labi var sasaukt arī rīt".

Ķirsis nekomentēja, kādēļ opozīcija izvēlējusies šādu taktiku, kā arī neatbildēja, vai šo sēdi sasaucot, opozīcija tajā vispār piedalītos un balsotu.

Savukārt deputāts Dainis Locis (VL-TB/LNNK) norādīja, ka šādā veidā opozīcija grib pārbaudīt Burova spējas nodrošināt balsu vairākumu. "Mēs gribam redzēt, vai tiešām Burovam vairs nav neviena neatkarīgā deputāta atbalsta, jo varianti ir dažādi. Mēs šajā spēlē neko nezaudēsim, jo, ja viņam balsis būs, tad būs, ja nebūs, tad iegūsim ārkārtas vēlēšanas," pauda Locis.

Taujāti, vai gadījumā nav tā, ka opozīcija "met kažoku uz otru pusi" un apzināti izvairās no ārkārtas vēlēšanām, abi domnieki atbildēja noraidoši, sakot, ka tā ir "daļa no viņu taktikas".

Iepriekš vairums opozīcijas pārstāvju vairākkārt pauduši viedokli, ka vēlas ārkārtas vēlēšanas, un viens no veidiem, kā to nodrošināt, ir sasaukt trīs domes ārkārtas sēdes pēc kārtas, nenodrošinot tajās kvorumu.

Neraugoties uz to, ka otrdien no amata tika atcelts vicemērs Vadims Baraņņiks, tai pat brīdī izjaucot koalīcijas balsu pārsvaru, opozīcija līdz šim nav izmantojusi iespēju to izdarīt.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieces Annas Vladovas (S) atstādināšana no amata patlaban netikšot prasīta.

Rīgas domē mazākuma koalīciju patlaban veido "Saskaņa" un "Gods kalpot Rīgai", kuriem ir 28 deputātu balsis. Opozīcijai ir 24 balsis - astoņas no partijas "Latvijas attīstībai", septiņas no Jaunās konservatīvās partijas, piecas no Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK un četras no "Vienotības".

Vēl domē ir astoņi neatkarīgie deputāti. Neatkarīgo deputātu frakcijā apvienojušies četri no "Saskaņas" izslēgtie domnieki, deputātu blokā "Rīgai!" darbojas no "Latvijas attīstībai" izslēgtais Oskars Putniņš, kā arī kādreizējie JKP biedri Imants Keišs un Druvis Kleins. Tāpat domē strādā deputāte Baiba Broka, kura apturējusi savu darbību VL-TB/LNNK.

Rīgas domē koalīcija izjuka šonedēļ, kad ar deputātu balsu vairākumu no amata tika atstādināts vicemērs Vadims Baraņņiks.

