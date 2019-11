Šodien aprit 6 gadi kopš Zolitūdes traģēdijas

Protestējot pret ilgo traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu, biedrība "Zolitūde 21.11." šogad nerīkos nelaimes piemiņas pasākumus, pavēstīja biedrības pārstāve Regīna Ločmele-Luņova (S). Vienlaikus biedrības pārstāvji plkst.17.30 pulcēsies traģēdijas norises vietā. Pēc Ločmeles-Luņovas teiktā, līdzi, visticamāk, tiks ņemti arī plakāti, kuri tika izmantoti protestējot pie Administratīvās apgabaltiesas nama šī gada oktobrī.

"Nekas šī mēneša laikā nav mainījies un nekāda reakcija pēc piketa nav bijusi. Tiesa ir atlikta un tieslietu ministrs neko mums nav paskaidrojis," sacīja biedrības pārstāve, norādot, ka lēmums nerīkot piemiņas pasākumu ir kā atkārtots protests no biedrības puses. Viņa norādīja, ka traģēdijas norises vietā pulcēsies "tie, kuri to uzskata par pienākumu paši sev". Patlaban no publiskām amatpersonām par savu ierašanos biedrību informējis tikai Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR).

Kā ziņots, 21.oktobrī pie tiesas ēkas Baldones ielā 1a norisinājās Zolitūdes traģēdijā cietušo biedrības "Zolitūde 21.11." rīkotā protesta akcija, kas organizēta, jo biedrība uzskata, ka ir vērojama tiesas procesa vilcināšana.

Biedrība paziņojumā masu medijiem uzsvēra, ka "Zolitūdes traģēdijas krimināllietas tiesas process joprojām atrodas pirmās instances izskatīšanas stadijā un 2019.gada laikā tajā nav noticis ievērojams progress".

38 Foto Traģēdija, kuras radītās rētas nespēj sadziedēt pat laiks: cilvēki piemin Zolitūdes traģēdijas upurus +34 Skatīties vairāk

2013.gada 21.novembrī, Zolitūdē sabrūkot lielveikalam "Maxima", dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Būveksperti secinājuši, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva. Prokuratūra deviņām personām apsūdzības uzrādījusi par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, nonāvēšanu aiz neuzmanības un darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu.

33 Foto Rētas sirdī nav zudušas: cilvēki noliek ziedus un sveces, pieminot Zolitūdes traģēdijas upurus +29 Skatīties vairāk

Par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, kā rezultātā sabruka ēkas daļa, kas izraisīja smagas sekas, prokuratūra apsūdzības izvirzījusi piecām personām. Prokuratūra apsūdzības par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, kā rezultātā sabruka ēkas daļa, kas izraisīja smagas sekas, izvirzījusi piecām personām.

Šīs personas ir ēkas būvinženieris Ivars Sergets, veikala projekta būvekspertīzes veicējs Andris Gulbis, būvuzraugs Mārtiņš Draudiņš, arhitekts Andris Kalinka un uzņēmuma "Re&Re" būvdarbu vadītājs Staņislavs Kumpiņš. Prokuratūra Sergetam, Gulbim, Draudiņam, Kalinkam un Kumpiņam apsūdzības uzrādījusi arī par nonāvēšanu aiz neuzmanības.

35 Foto Tā izskatās Zolitūdes traģēdijas vietā 28.jūlijā, kad policija beigusi darbu +31 Skatīties vairāk

Savukārt trīs Rīgas pilsētas būvvaldes darbiniekiem - Balodim, Juridiskās nodaļas Būvniecības uzraudzības nodaļas ekspertei Treijai un būvinspekcijas priekšnieka vietniecei Meļņikovai - izvirzītas apsūdzības par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, kas izraisījusi smagas sekas. Būvvaldē patlaban vairs nestrādā Balodis un Treija. Apsūdzēta ir arī "Maxima" darbiniece Šuvajeva.