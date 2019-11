Jelgavniece maizes loterijā laimējusi jaunu automašīnu

Automašīna “KIA Sportage” laimētājai tika pasniegta 19. novembrī Rīgā, autosalonā Forum Auto".

“Šodien ir ļoti īpaša diena un es domāju, ka to atcerēšos visu mūžu. Vēl nespēju noticēt, ka esmu laimējusi šajā loterijā. Visas emocijas joprojām ir sakāpinātas un man ir jāaptver, ka šis prieks vēl tik ātri nebeigsies,” savās pirmajās emocijās pēc balvas saņemšanas dalās Laura Upelniece, kurai autovadītāja tiesības vēl nav, bet tagad pavisam noteikti būs par to jāpadomā.

“Paldies visiem dalībniekiem, kuri tik aktīvi piedalījās mūsu organizētajā loterijā. Jaunā sērija “Latvijas Graudu” maize Latvijas tirgū ir tikai divus mēnešus, bet mēs jau tagad jūtam, cik ļoti cilvēki šīs maizes ir iecienījuši un priekš jauna zīmola rekordlielais dalībnieku skaits to tikai apstiprina. Fakts, ka visa “Latvijas Graudu” maizes sērija ir radīta un tiek ražota tepat Latvijā ir ļoti būtisks, to novērtē ikviens maizes cienītājs un ar to varam lepoties,” stāsta "Latvijas maiznieks" valdes loceklis Māris Daude.

Bez galvenās balvas – “KIA Sportage” automašīnas - loterijas ietvaros, kas norisinājās no šī gada 27. augusta līdz 12. novembrim, katru dienu tika izlozētas arī lielveikala MAXIMA dāvanu kartes 20 eiro vērtībā.

Loterijā varēja piedalīties ikviens, kurš akcijas laikā iegādājās kādu no "Latvijas maiznieks" jaunās sērijas „Latvijas Graudu” maizēm un pirkuma brīdī izmantoja lielveikala MAXIMA Paldies karti.