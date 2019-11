Piesakot kārtējo priekšlikumu izsludināt sēdes pārtraukumu, deputāts Ivars Zariņš (S) solīja, - ja koalīcija nepiekritīs izsludināt sēdes pārtraukumu, opozīcijas deputāti parūpēsies par to, lai sēdi, kas jau raksturojama kā farss, padarītu par vēl lielāku farsu.

Deputāts Raivis Dzintars (VL-TB/LNNK) uz to atbildēja, sakot - ja opozīcija nenodarbotos ar demagoģiju, sēdi varētu noslēgt laicīgi, to atsākot rīt. "Tā kā tas nenotiek, mēs esam spiesti strādāt ilgāk," teica Dzintars.

"Attīstībai/Par!" frakcijas priekšsēdētājs Daniels Pavļuts negatīvi novērtēja to, ka pieredzējuši politiķi Saeimas sēdi padara par farsu. Politiķis akcentēja, ka sēdes mērķis ir skatīt 2020.gada valsts budžetu, nevis pierādīt, ka kāds nenogurs. Pavļuts akcentēja, ka pašlaik ir izskatīta mazāk nekā desmitā daļa no visiem priekšlikumiem, un viņš aicināja tālāk produktīvi strādāt, izskatot pēc iespējas vairāk priekšlikumu.

Parlamentārietis Mārtiņš Bondars (AP) lūdza neļaunoties uz daļu Saeimas kolēģu, jo vakar sācies pilnmēness. "Es esmu par pārtraukumu brīdī, kad tiks paveikts kaut kāds darbs. Nav normāli, ka vienas dienas laikā izskatīti tikai 35 priekšlikumi. Jāpiekrīt, ka te pilnmēness ietekmējis tik ļoti dažu cilvēku psihi, ka viņi nevis strādā, bet "gaudo pretim Mēnesim"," izteicās Bondars.

"Kāda mums bija saruna pēc 2016.gadā notikušas ilgās budžeta sēdes? Nekad vairs nerīkot tādas sēdes!" par toreizējās koalīcijas vienošanos atgādināja deputāts Māris Kučinskis (ZZS), mudinot meklēt kompromisu par budžeta pieņemšanas procedūru. Kučinskis sacīja, - ja koalīcija paļaujas uz to, ka opozīcija piekusīs, tad tā nenotiks. "Šis būs pilnmēness budžets, un tas ir slikti. Nekas labs no garām sēdēm nav bijis. 2016.gadā nekā laba ilgajā sēdē nebija. Toreiz nebija Gobzema, bet bija milzīgs opozicionārs Bondars, kurš runāja par visiem priekšlikumiem, kā arī Juris Viļums, kurš norunāja par 600 priekšlikumiem. Savukārt Valdis Kalnozols sēdē labi atpūtās," atgādināja Kučinskis. Viņaprāt, tas, kāpēc sēde un debates tik ļoti ievilkušās, saistīts ar to, ka koalīcija "pārāk brutāli pārrulēja visiem pāri".

"Bijušie Rīgas domes deputāti no Jaunās konservatīvās partijas! Vai jums šī situācija neko neatgādina?" ilgstošās pašvaldības sēdes koalīcijai atgādināja deputāte Regīna Ločmele-Luņova (S). Viņa uzsvēra, ka tas, ko patlaban dara koalīcija, esot mēģinājums samazināt demokrātijas sasniegumus Latvijā.

Deputāts Artuss Kaimiņš (KPV LV) aicināja opozīciju noticēt koalīcijai, ka "neviens neplāno strādāt visu nakti". Viņš uzsvēra, ka mērķis ir tikt tālāk ar priekšlikumu izskatīšanu. Debates par sēdes pārtraukumu patlaban aizņem vairāk laika nekā darbs pie likumprojektiem.

Pēc koalīcijas rosinājuma samazina Saeimas deputātu uzstāšanās laiku budžeta debatēs

Saeimas vairākums šodien pēc koalīcijas rosinājuma samazināja deputātu uzstāšanās laiku budžeta debatēs. Līdz šim lēmumam par priekšlikumu deputāts pirmajā uzstāšanās reizē varēja runāt līdz piecām minūtēm, bet otrajā uzstāšanās reizē - līdz divām minūtēm. Pēc debašu laika samazināšanas parlamentārieši pirmajā uzstāšanās reizē varēs runāt līdz trīs minūtēm, bet otrajā uzstāšanās reizē - līdz vienai minūtei.

Kā ziņots, Saeimas ārkārtas sēde, kurā tiek izskatīta budžeta pakete, sākās plkst.9. Šajā laikā no 28 paketē iekļautajiem likumprojektiem izskatīti tikai desmit. Opozīcijas deputāti iesnieguši jau vairākus priekšlikumus par sēdes norises pārtraukšanu, to turpinot rīt no rīta, taču neviens no tiem līdz šim netika atbalstīts.