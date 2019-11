Šogad Rīgā veikti apjomīgi ielu remonta un satiksmes organizācijas uzlabošanas darbi

Šīs būvsezonas laikā viens no lielākajiem projektiem bija Krasta ielas posma seguma atjaunošana 5.025 kilometru garumā. Tāpat tika pārbūvēts Eiženijas ielas posms no Dzirciema ielas līdz Ķiršu ielai, Lubānas ielas rotācijas aplis un Vanšu tilta kāpnes. Tika izbūvēta jauna iela no Lubānas ielas līdz Rīgas robežai ar pieslēgumu Garajai ielai un SIA “Izoterms” piebraucamajam ceļam Stopiņu novadā.

Turpinājās Salu tilta kompleksa 2. kārtas pārbūves darbi 29 189 kvadrātmetru platībā un Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada atjaunošana. Šobrīd tiek būvēta dzelzceļa pārbrauktuve pie Brasas stacijas. Šeit decembrī plānots atvērt divvirzienu satiksmi.

Pašvaldība turpina darbu arī pie satiksmes organizācijas uzlabošanas. 2019. gadā tika uzstādīti luksofori Torņakalna un Ojāra Vācieša ielas krustojumā, Nīcgales ielā 2, Miera un Tallinas ielas krustojumā, Augusta Deglava ielā pie krustojuma ar Lapsu ielu, Kurzemes prospekta un Slokas ielas krustojumā, Prūšu un Rušonu ielas krustojumā un Maskavas ielā pie sabiedriskā transporta pieturvietas “Tīrumi”. Lai paaugstinātu gājēju drošību šķērsojot ielas, tika sašaurināta gājēju pāreja Buļļu ielā 31 un 35, Kapseļu ielā 4 k-2, Ulbrokas ielā 7, Matīsa ielā 50, Prūšu ielā 19.

Papildus tam departaments turpina risināt jautājumu par ielu applūšanu spēcīgu lietavu laikā. Peļķu veidošanās novērsta, piemēram, uz Čiekurkalna 1. līnijas un Viestura prospektā, virzienā no Mežaparka uz Vecmīlgrāvi.