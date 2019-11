AS "Latvijas naftas tranzīts" par 80 miljoniem eiro pirms četriem gadiem pārdeva tam piederošās AS "Ventspils naftas" akcijas. Raidījums norāda, ka Valsts policija izmeklē, vai darījumā nopelnīto Meroni nelikumīgi izmantojis, lai atpirktu uzņēmumu daļas, izmantojot pašu uzņēmumu naudu.

Uzreiz pēc darījuma "Latvijas naftas tranzīta" kontos bijuši 127 miljoni eiro, tā īpašnieces AS "Ventbunkers" kontos - 44 miljoni eiro. Kas ar šo naudu notika tālāk, līdz šim nebija zināms, jo neviena no kompānijām neiesniedza gada pārskatus. Valsts ieņēmumu dienests (VID) "Latvijas naftas tranzītā" sāka nodokļu auditu, ko turpinās pēc pārskatu iesniegšanas. Lai uzņēmums dokumentus iesniegtu, VID noteicis sankcijas.

Šobrīd "Latvijas naftas tranzīta" kontos ir tikai astoņi miljoni eiro, un VID šo naudu ir iesaldējis. Uzņēmumam aizliegts arī samazināt pamatkapitālu, atbrīvoties no ķīlām, nomainīt īpašniekus. Šovasar VID sācis auditu arī "Ventbunkerā", ziņo "Nekā personīga".

No 127 miljoniem eiro, kas "Latvijas naftas tranzīta" kontos bija pirms četriem gadiem, 104 miljoni it kā esot izsniegti aizdevumos, un ķīla ir uzņēmumu daļas un akcijas, arī Lemberga lietā arestētās. Arī "Ventbunkers" aizdevis 28 miljonus eiro. Revidenti norāda, ka nevar noteikt, vai nauda ir atgūstama un ieķīlātās firmas kaut ko vērtas, vēsta "Nekā personīga".

Ieķīlātie uzņēmumi ir AS "Kālija parks", SIA "Ostas flote", AS "Baltijas ekspresis", AS "Ventspils tirdzniecības ostas", AS "Baltic Coal Terminal", AS "Ventbunkers", "VB Forwarding Limited", SIA "Noord Natie Ventspils Terminals".

Ģenerālprokuratūras Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors Juris Juriss uzskata, ka tā sauktajai Lemberga lietas tiesai vai prokuroram jāvērtē Meroni darbība. Ja Šveices advokāts pārkāpis likumu un ar viņam uzticēto mantu rīkojies pretlikumīgi, tas jākonstatē jaunā kriminālprocesā. Valsts policijas Ekonomisko noziegumu pārvalde nolēmusi par ieķīlātajiem uzņēmumiem izmeklēšanu nesākt, taču prokuratūra vēl var lemt pretēji un uzdot policijai ierosināt kriminālprocesu.

Raidījums norāda, ka uz papīra "Ventbunkera" nesadalītā peļņa sasniedz 110 miljonus eiro. Ja Lembergu atzīs par vainīgu, noziedzīgi iegūto konfiscēs par labu valstij, taču tranzītbiznesa uzņēmumu pārskati liek apšaubīt, vai akcijas un kapitāldaļām būs kāda vērtība, secina "Nekā personīga".

