11. novembrī īslaicīgi tiks slēgta sabiedriskā transporta kustība uz Akmens tilta; ierobežos satiksmi Bruņinieku ielā

2019. gada 11. novembrī norisināsies Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas vienību militārā parāde–gājiens no 11. novembra krastmalas līdz Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkai pa maršrutu: 11. novembra krastmala–Akmens tilts–laukums pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas.

Satiksmes regulēšanu minētajā ceļa posmā organizēs Valsts policija, precīzs laiks, kad tiks slēgts Akmens tilts, nav zināms, provizoriski laika posmā pēc plkst. 19:00.

Pēc parādes–gājiena, no aptuveni plkst. 20:30 līdz aptuveni plkst. 23:00, norisināsies svētku koncerts laukumā pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas. Atsevišķos sabiedriskā transporta maršrutos, braucot Rīgas pilsētas centra virzienā, norādītajā laikā būs izmaiņas.

Uz laiku, kad īslaicīgi tiks slēgta kustība uz Akmens tilta, plānotas sekojošas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos:

22. maršruta autobusi virzienā uz Lidostu „Rīga” kursēs pa maršrutu līdz 11. novembra krastmalai, apgriezīsies braukšanai pretējā virzienā, tālāk brauks pa 11. novembra krastmalu, Krasta ielu, Salu tiltu, Mūkusalas ielu, Akmeņu ielu, Valguma ielu, Uzvaras bulvāri un tālāk pa maršrutu. Pieturvieta „Grēcinieku iela” netiks apkalpota, pieturvieta „Nacionālā bibliotēka” tiks pārcelta aiz Uzvaras bulvāra un Valguma ielas krustojuma (starppilsētu autobusu pieturvieta).

Galapunkta „Abrenes iela” virzienā autobusi kursēs pa maršrutu līdz Uzvaras bulvārim, tālāk brauks pa Uzvaras bulvāri, Valguma ielu, Akmeņu ielu, Mūkusalas ielu, Salu tiltu, Krasta ielu, 13. janvāra ielu un tālāk pa maršrutu. Pieturvietas „Nacionālā bibliotēka” un „11. novembra krastmala” netiks apkalpotas.

10. maršruta autobusi virzienā uz Jaunmārupi kursēs pa maršrutu līdz 11. novembra krastmalai, apgriezīsies braukšanai pretējā virzienā, tālāk brauks pa 11. novembra krastmalu, Krasta ielu, Salu tiltu, Mūkusalas rotācijas apli un tālāk pa maršrutu. Pieturvietas „Nacionālā bibliotēka”, „Kīleveina grāvis”, „Mūkusala”, „Laivu iela”, „Bieķensalas iela” netiks apkalpotas.

23. maršruta autobusi virzienā uz Baložiem kursēs pa maršrutu līdz 11. novembra krastmalai, apgriezīsies braukšanai pretējā virzienā, tālāk brauks pa 11. novembra krastmalu, Krasta ielu, Salu tiltu, Mūkusalas rotācijas apli, Mūkusalas ielu, Laivu ielu, Buru ielu, Jelgavas ielu un tālāk pa maršrutu. Pieturvietas „Nacionālā bibliotēka”, „LU Akadēmiskais centrs”, „2. trolejbusu parks” netiks apkalpotas.

26. maršruta autobusi virzienā uz Katlakalnu kursēs pa maršrutu līdz 11. novembra krastmalai, apgriezīsies braukšanai pretējā virzienā, tālāk brauks pa 11. novembra krastmalu, Krasta ielu, Salu tiltu, Mūkusalas rotācijas apli, Mūkusalas ielu, Laivu ielu un tālāk pa maršrutu. Pieturvietas „Nacionālā bibliotēka”, „Kīleveina grāvis”, „Mūkusala”, „Laivu iela” netiks apkalpotas.

27. maršruta trolejbusi virzienā uz Ziepniekkalnu kursēs pa maršrutu līdz 11. novembra krastmalai, apgriezīsies braukšanai pretējā virzienā, tālāk brauks pa 11. novembra krastmalu, Krasta ielu, Salu tiltu, Mūkusalas ielu, Laivu ielu un tālāk pa maršrutu. Pieturvietas „Grēcinieku iela”, „Nacionālā bibliotēka”, „Kīleveina grāvis”, „Mūkusala”, „Laivu iela” netiks apkalpotas.

322. maršruta ekspresbusi virzienā uz Lidostu „Rīga” kursēs pa maršrutu līdz 11. novembra krastmalai, apgriezīsies braukšanai pretējā virzienā, tālāk brauks pa 11. novembra krastmalu, Krasta ielu, Salu tiltu, Mūkusalas ielu, Akmeņu ielu, Valguma ielu, Uzvaras bulvāri un tālāk pa maršrutu. Pieturvieta „Grēcinieku iela” netiks apkalpota, pieturvieta „Nacionālā bibliotēka” tiks pārcelta aiz Uzvaras bulvāra un Valguma ielas krustojuma (starppilsētu autobusu pieturvieta).

Galapunkta „Centrālā stacija” virzienā ekspresbusi kursēs pa maršrutu līdz Uzvaras bulvārim, tālāk brauks pa Uzvaras bulvāri, Valguma ielu, Akmeņu ielu, Mūkusalas ielu, Salu tiltu, Krasta ielu, 13. janvāra ielu un tālāk pa maršrutu. Pieturvietas „Nacionālā bibliotēka” un „11. novembra krastmala” netiks apkalpotas.

Citi Akmens tiltu šķērsojošie sabiedriskā transporta maršruti, tai skaitā tramvaja maršruti, parādes–gājiena laikā tiks īslaicīgi apturēti saskaņā ar Valsts policijas norādēm.

Rīgas pilsētas centra virzienā 9. maršruta trolejbusi un 3., 4., 4z., 7., 8., 21., 25., 32., 35., 38., 39., 43., 54., 55. maršruta autobusi parādes–gājiena laikā kursēs pa maršrutu līdz Uzvaras bulvārim, tālāk brauks pa Uzvaras bulvāri, Valguma ielu, Akmeņu ielu, Mūkusalas ielu kur tālāk pēc Valsts policijas norādēm tiks organizēta Akmens tilta šķērsošana. Apvedceļā minētie sabiedriskā transporta maršruti apstāsies Mūkusalas ielā esošajā pieturvietā „Nacionālā bibliotēka”.

244., 246., 263., 271. maršruta minibusi un 338., 346., 370. maršruta ekspresbusi Rīgas pilsētas centra virzienā kursēs pa maršrutu līdz Uzvaras bulvārim, tālāk brauks pa Uzvaras bulvāri, Valguma ielu, Akmeņu ielu, Mūkusalas ielu kur tālāk pēc Valsts policijas norādēm tiks organizēta Akmens tilta šķērsošana. Apvedceļā minētie minibusu un ekspresbusu maršruti apstāsies Mūkusalas ielā esošajā pieturvietā „Nacionālā bibliotēka”.

Uz laiku, kad tiks atklāta kustība uz Akmens tilta, bet norisināsies koncerts pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas, braucot Rīgas pilsētas centra virzienā, plānotas sekojošas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos:

· 9. maršruta trolejbusi un 3., 4., 4z., 7., 8., 21., 22., 25., 32., 35., 38., 39., 43., 54., 55. maršruta autobusi brauks pa maršrutu līdz Uzvaras bulvārim, tālāk brauks pa Uzvaras bulvāri, Valguma ielu, Akmeņu ielu, Mūkusalas ielu, uzbrauktuvi uz Akmens tilta, Akmens tiltu un tālāk turpinās pa maršrutu. Apvedceļā minētie sabiedriskā transporta maršruti apstāsies Mūkusalas ielā esošajā pieturvietā „Nacionālā bibliotēka”.

· 244., 246., 263., 271. maršruta minibusi un 322., 338., 346., 370. maršruta ekspresbusi brauks pa maršrutu līdz Uzvaras bulvārim, tālāk brauks pa Uzvaras bulvāri, Valguma ielu, Akmeņu ielu, Mūkusalas ielu, uzbrauktuvi uz Akmens tilta, Akmens tiltu un tālāk pa maršrutu. Apvedceļā minētie sabiedriskā transporta maršruti apstāsies Mūkusalas ielā esošajā pieturvietā „Nacionālā bibliotēka”.

Tikmēr saistībā ar ūdensvada pārbūves darbiem no 12. novembra līdz 16. novembrim un no 19. novembra līdz 8. decembrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Bruņinieku ielā, posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, portālu Jauns.lv informēja Rīgas pašvaldībā.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas minētajā ielas posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Darbu veikšanas laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.