"Splendid Palace" novembri svin ar mūziku - Šakiras un "Depeche Mode" koncertfilmām

Trešdien, 2019. gada 13. novembrī plkst. 19.00 kinoteātra Mazajā zālē tiks demonstrēta Šakira koncertā: „El Dorado” pasaules turneja (Shakira In Concert: El Dorado World Tour). 2017. gada albums „El Dorado” Šakirai atnesa „Grammy” balvu par labāko latīņamerikāņu popmūzikas vokāla albumu un „Latin Grammy” balvu par labāko laikmetīgās popmūzikas vokāla albumu. Pēc šiem panākumiem Šakira pasauli priecēja ar līdz šim visatzinīgāk vērtēto šovu, uzstājoties pārpildītos stadionos un arēnās visā pasaulē. Koncertfilma „Shakira In Concert: El Dorado World Tour” ataino šo iespaidīgo šovu, ko papildina dokumentāli kadri un pašas Šakiras stāsts par viņas pārdzīvojumiem.

Vairāk par koncertfilmu:

Koncertfilmas treileris:

Savukārt 21. novembrī kinoteātrī “Splendid Palace” Lielajā zālē plkst. 19.00 demonstrēs Antona Korbijna koncertfilmu “Depeche Mode: Spirits in the Forest”. Tā nav vienkārši koncertfilma. Tas ir stāsts par par mūzikas grupu, kas ir mainījusi daudzu cilvēku dzīves. Filmā ietvertais emocionālais vēstījums par sešiem kvēliem „Depeche Mode” faniem atklāj ne vien to, kā un kāpēc grupas muzikālās karjeras laikā auga tās popularitāte un ietekme, bet arī ataino mūzikas neticamo spēku.

Vairāk par koncertfilmu:

Koncertfilmas treileris:

Biļešu iepriekšpārdošana ir sākusies! Tās iespējams iegādāties kinoteātra Splendid Palace kasē Elizabetes ielā 61, Rīgā vai www.splendidpalace.lv.

Ieejas biļešu cena:

· pieaugušajiem: 15,00 EUR.

· skolēniem, studentiem un pensionāriem (uzrādot apliecību) – 10,00 EUR.

Foto: Publicitātes foto