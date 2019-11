Pašvaldību savienība lūdz Saeimu novadu reformas plānu "atmest atpakaļ" valdībai

Ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas (ATR) nepietiekamo ekonomisko pamatojumu un to, ka ne pašvaldības, ne LPS nav saņēmušas atbildes uz iedzīvotājiem būtiskiem jautājumiem, lūgt Saeimu neatbalstīt pirmajā lasījumā minēto likumprojektu un nodot to atpakaļ Ministru kabinetam, lai sagatavotu to atbilstoši demokrātijas principiem un starptautisko tiesību normām.

Uz tikšanos Rīgas pilī ar Valsts prezidentu Egilu Levitu bija ieradušies lielākās daļas Latvijas pašvaldību vadītāji, lai pārrunātu demokrātijas principu ievērošanu administratīvi teritoriālās reformas (ATR) gaitā un paustu savu viedokli par pašlaik Saeimai nodoto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto un Ministru kabineta (MK) atbalstīto likumprojektu "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums".

LPS priekšsēdētājs Gints Kaminskis, norādot gan uz likumprojekta trūkumiem, gan pārkāpumiem ATR gaitā, uzsvēra, ka ne pašvaldības, ne iedzīvotāji nav saņēmuši atbildes uz jautājumiem, kā izpaudīsies pašvaldības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanās un kā tā tiks mērīta un ar ko salīdzināta, kāds mehānisms tiks izmantots, lai nodrošinātu līdzsvarotu pašvaldību iekšējo teritoriālo attīstību, kādi ir aplēstie reformas finansiālie ieguvumi un citiem.

"Tik svarīgu reformu nedrīkst pamatot tikai ar pieņēmumiem, tai jābūt balstītai patiesos pierādījumos un visu aspektu izvērtējumā," pauda LPS vadītājs.

Viņu atbalstīja un papildināja abi vietnieki - Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš (ZZS) un Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis (VL-TB/LNNK), aicinot valsts augstākās amatpersonas iesaistīties šajā Latvijai tik svarīgajā solī, kas var ietekmēt ne tikai tuvāko gadu nākotni, bet visu turpmāko valsts attīstību un iedziļināties Saeimai iesniegtajā dokumentā, kuram ir ļoti daudz trūkumu un nepilnību.

Vairāku pašvaldību vadītāji akcentēja atsevišķas reformas nianses, taču bija vienisprātis, ka reformai nepieciešams ekonomisks pamatojums, īpaši, kā tiks nodrošināta nomaļu dzīvotspēja, un reģionu attīstībai jākļūst par Nacionālā attīstības plāna prioritāti, to nedrīkst atstāt pabērna lomā.

7.novembrī, Saeima sāks izskatīt pirmajā lasījumā likumprojektu "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums". Lai paustu savu negatīvo attieksmi pret veidu, kā notiek ATR virzība, formāli atbildot uz pašvaldību un iedzīvotāju jautājumiem, vairāku Latvijas pašvaldību iedzīvotāji rīt rīkos protestu pie Saeimas.