Rīgas dome un RIBOCA parakstījusi sadarbības memorandu

„Apsveicama ir Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA) organizatoru degsme un iniciatīva, lai mūsu pilsētā ienāktu modernā māksla, kas aktualizē dažādus jautājumus. Rīgas dome viennozīmīgi ir šīs iniciatīvas sadarbības partneris, jo tie veicina pilsētas atpazīstamību un rada jaunus kultūras notikumus,” pirms svinīgā sadarbības memoranda parakstīšanas norādīja Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs.

RIBOCA dibinātāja un komisāre Agnija Mirgorodskaja uzsvēra: „RIBOCA vienlīdz aktīvi cenšas uzrunāt gan Rīgas pilsētas iedzīvotājus, gan arī starptautisko auditoriju un piedāvāt plaša profila platformu dažādu pieredžu un zināšanu apmaiņai, sniedzot iespēju ielūkoties gan vietējās mākslas vides aktualitātēs, gan arī iepazīt plaša spektra starptautisku mākslinieku veikumu. Tomēr viena no mūsu prioritātēm ir Rīgas starptautiskās atpazīstamības veicināšana, un mūsu ambīcija ir turpināt šo iniciatīvu arī turpmāko gadu biennālēs. Esam pateicīgi un iedvesmoti par sadarbību ar Rīgas pilsētu un biennālei kā Rīgas mājvietai šis ir ļoti nozīmīgs atbalsts. Ar lielu nepacietību gaidām tikšanos ar laikmetīgās mākslas interesentiem.”

Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (RIBOCA) ir dibināta 2016. gadā, tas ir viens no apjomīgākajiem laikmetīgās mākslas notikumiem Latvijā un Baltijas valstīs. Biennāle notiek reizi divos gados, un tās radošā vadība ik reizi tiek uzticēta citam starptautiska mēroga mākslas kuratoram.

Balstoties 2018. gada pieredzē, kad RIBOCA sevi pieteica pirmo reizi, arī 2020. gada biennāles programmā vienlīdz būtiska būs gan Eiropas dimensija, gan arī Baltijas valstu mākslai raksturīgi redzespunkti. Uzticoties mākslas spējai rosināt domu apmaiņu par jautājumiem, kas skar mūsu nākotnes izredzes, otrā Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (RIBOCA2) būs veltīta pozitīva iznākuma scenārijiem. Tās kuratore Rebeka Lamarša‑Vedela (Rebecca Lamarche-Vadel) programmas koncepcijā īpašu vietu iecerējusi atvēlēt dažādu jomu pārzinātājiem, kas globālo krīžu kontekstā nepakļaujas cinismam vai politiskam izmisumam.

RIBOCA2 notiks no 2020. gada 16. maija līdz 11. oktobrim. Biennāles programmas veidošanai R. Lamarša-Vadela plānojusi uzaicināt 60 māksliniekus un radošus citu nozaru pārstāvjus no Baltijas reģiona un starptautiskās arēnas, kuru darbi izaicina mākslas tradicionālās definīcijas un paplašina tai ierastos darbības laukus ārpus strikta disciplīnu iedalījuma. Viņi rada darbus, kas kalpo par katalizatoru alternatīviem veidiem, kā skatīties, klausīties un just.