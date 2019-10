Lai pārbaudītu iepriekšējās augstākā līmeņa vadības īstenoto saimniecisko darbību un veikto maksājumu par mārketinga pakalpojumiem pamatotību, "Olainfarm" pēc procesa virzītāja pieprasījuma piesaistīja neatkarīgu, starptautisku revidentu, sacīts biržas ziņojumā.

Revīzijā konstatēts, ka iepriekšējās "Olainfarm" amatpersonas 2017.gada sākumā uzņēmuma vārdā noslēgušas darījumu ar Kiprā reģistrētu uzņēmumu "Banestar Management Limited", kura rezultātā "Olainfarm" ir nodarīti zaudējumi vairāku miljonu eiro apmērā.

Biržas ziņojumā sacīts, ka "Olainfarm" par minēto faktu ir vērsusies Valsts policijā, ar lūgumu atzīt to par cietušo iepriekš uzsāktajā kriminālprocesā. Patlaban norit darbs, lai novērtētu iepriekšējās uzņēmuma vadības radīto zaudējumu apmēru, kas patlaban tiek lēsts ap 26 miljoniem eiro. Aizdomīgie darījumi veikti no 2017.gada 2.janvāra līdz 2019.gada 4.aprīlim.

"Olainfarm" biržas ziņojumā norāda, ka darbu uzņēmumā neturpina atsevišķi darbinieki, kas iesaistījušies iepriekš minētā darījuma slēgšanas un īstenošanas procesā. Iekšējo pārbaužu laikā tāpat ir konstatētas naudas līdzekļu izmaksas un to izmaksu mēģinājums, pamatojoties uz viltotiem dokumentiem.

Kā teikts biržas ziņojumā, 2017.gada noslēgumā uz viltotu dokumentu pamata ar tiem pašiem uzņēmuma vadošajiem darbiniekiem noslēgtas vienošanās par kompensācijas izmaksu darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā, neatkarīgi no to izbeigšanas iemesla. Šādu izmaksu apmērs vienam darbiniekam svārstās robežās no 42 000 līdz 144 000 eiro. Arī par šo faktu "Olainfarm" ir vērsusies Valsts policijā ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu.

Tāpat "Olainfarm" biržas ziņojumā teikts, ka nolūkā gūt pārliecību par citu iepriekšējās augstākā līmeņa vadības slēgto darījumu tiesiskumu un atbilstību uzņēmuma interesēm zāļu ražotājs turpina īstenot iekšējās pārbaudes, izvērtējot arī citus iepriekšējās augstākā līmeņa vadības slēgtos un īstenotos darījumus.

Uzņēmumā aģentūrai LETA neatklāja to, kuras tieši bijušās amatpersonas "Olainfarm" tur aizdomās par zaudējumu nodarīšanu.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir SIA "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.