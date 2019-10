"Ja tev ir kredītkarte, tad pierakstoties pie speciālista, 20%, 30% no apmeklējuma maksas varētu tikt rezervēta no kartes. Tā nauda netiktu noņemta, bet rezervēta un, ja cilvēks neatnāk uz pēc pierakstu pie ārsta, tad, piemēram, 50% no šīs rezervētās summas tiktu noņemta," risinājumu izklāsta Abu Meri.

Viņš ir dzirdējis, ka šāda prakse tiek piekopta ārzemēs ārstu privātpraksēs.

"Sanāk, ka 20% no garajām rindā, reāli neeksistē, jo nemaz neatnāk," apbēdināts par situāciju ir Abu Meri. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Galvenais ir likt cilvēkiem saprast, ka var taču laicīgi piezvanīt un atteikt vizīti, jo rindā gaida citi cilvēki. Sanāk, ka 20% no garajām rindā, reāli neeksistē, jo nemaz neatnāk," apbēdināts par situāciju ir Abu Meri un vērš uzmanību, ka šis varētu būt veids, kā saīsināt garās rindas.