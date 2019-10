"Latvenergo" vērtība aplēsta 1,568 miljardu eiro apmērā. Tiesa, "Latvenergo" vērtība gada laikā sarukusi par 8%.

Kompānijas vadītājs Āris Žīgurs pauda, ka šogad aprit 80 gadu kopš Latvijā tika dibināts vienots energoapgādes uzņēmums, turklāt visus šos gadus "Latvenergo" bijis nemitīgu izmaiņu procesā.

Vienlaikus Žīrurs atzina, ka nākamā gada Latvijas vērtīgāko uzņēmumu sarakstā varētu būt izmaiņas, jo Ministru kabinets nesen lēma no "Latvenergo" atdalīt tās meitassabiedrību AS "Latvijas elektriskie tīkli" nodot to AS "Augstsprieguma tīkls". Tādējādi saruks "Latvenergo" vērtība.

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu saraksta otrajā vietā šogad ierindota VAS "Latvijas valsts meži", kuras vērtība aplēsta 753,89 miljonu eiro apmērā, bet trešajā vietā ierindota SIA "Mikrotīkls", kuras vērtība aplēsta 611,62 miljoni eiro.

Ceturtais vērtīgākais Latvijas uzņēmums ir "Swedbank", kuras vērtība aplēsta 590,89 miljonu eiro apmērā, ar 544,24 miljoniem eiro seko SIA "Rimi Latvija", ar 524,07 miljoniem eiro SIA "Latvijas mobilais telefons", ar 460,72 miljoniem eiro seko SIA "Tet" (iepriekš "Lattelecom"), ar 420,04 miljoniem eiro seko VAS "Latvijas dzelzceļš", ar 401,03 miljoniem eiro seko AS "Repharm" un ar 397,04 miljoniem eiro "Top 10" noslēdz SIA "Maxima Latvija".

"Latvenergo" ir arī vienīgais no Latvijas uzņēmumiem, kas iekļuvis Baltijas vērtīgāko uzņēmumu "Top 10", ierindojoties piektajā vietā.

Baltijas vērtīgākie uzņēmumi šogad ir "Vilniaus Prekyba", "Swedbank" grupa, "Tallink Grupp", "Thermo Fisher Scientific Baltics", "Latvenerego", "SEB" grupa, "Eesti Energia", "Luminor" grupa, "Lietuvos geležinkeliai" un "Ignitis grupe" (iepriekš "Lietuvos energija").

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu "TOP 101" sarakstu kopš 2005.gada veido "Prudentia" un "Nasdaq Riga". Latvijas vērtīgāko uzņēmumu saraksts top sadarbībā ar "Firmas.lv".