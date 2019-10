Kopš jūlija vairākas reizes esmu vērsies pie RK akcionāriem ar konkrētiem priekšlikumiem, kā novērst pārmaksāšanu RK apakšuzņēmējiem (biļetes, uzturēšana u.c.). Rezultāts - rīt mani, visticamāk, atsauks no RK valdes. Prieks censties. — Jānis Meirāns (@EgonsAlters) October 16, 2019

Meirāns amatā tika iecelts šī gada aprīlī, kad no amata atkāpās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja aizturētais Aleksandrs Brandavs. Ierakstā viņš norāda, ka kopš jūlija vairākas reizes vērsies pie uzņēmuma akcionāriem ar konkrētiem priekšlikumiem par to, kā novērst pārmaksāšanu "Rīgas kartes" apakšuzņēmējiem, u.c.

Meirāns atzina, ka domstarpības ar akcionāriem viņam bijušas ne tikai saistībā ar "Rīgas kartes" sadarbību ar "Rīgas satiksmi", bet viņš arī rosinājis no amata atbrīvot Brandavu.

Vairākas reizes valdē ir skatīts jautājums par Brandava atlaišanu vai atstādināšanu (beigt maksāt algu par nekā nedarīšanu), bet viņa nozīme acīmredzot ir tik īpaša, ka abi pārējie valdes locekļi ir gatavi pārkāpt likumu un dalībnieku uzstādījumus, bet saglabāt viņa ienākumus. — Jānis Meirāns (@EgonsAlters) October 14, 2019

Brandavam atkāpjoties no "Rīgas kartes" valdes locekļa amata, uzņēmuma akcionāri nolēma viņi atstādināt no Mārketinga direktora amata pienākumu pildīšanas, taču neatlaist, tādā veidā saglabājot viņam atalgojumu. Pēc Meirāna teiktā, viņš saņēmis informāciju, ka ceturtdien gaidāma akcionāru sapulce, kuras darba kārtībā ir jautājums par viņa atcelšanu no amata.

Taujāts par iespējamo Meirāna atlaišanu, "Rīgas satiksmes" pagaidu valdes priekšsēdētājs Ernests Saulītis sacīja, ka šādus apgalvojumus nevar komentēt, jo tā ir konfidenciāla informācija. "Ja kādi lēmumi tiks pieņemti, par to tiks informēts," teica Saulītis.

Savukārt "Rīgas satiksmes" kapitāldaļu turētājs Vadims Baraņņiks atzina, ka kopš atcēla Meirānu no uzņēmuma valdes, neko par viņa darbību "Rīgas kartē" nezina. "Uzņēmuma pārstāvju iecelšana "Rīgas kartes" valdē ir "Rīgas satiksmes" valdes pārziņā," teica amatpersona.

Toreiz Baraņņiks Meirānu atcēla no ieņemamā amata, jo izskatīja, ka viņš nevar vienlaikus būt valdes loceklis abos uzņēmumos. Vienlaikus, neviena no amatpersonām nenoliedza, ka izskanējušais apgalvojums par plānoto Meirāna atbrīvošanu no "Rīgas kartes" valdes būtu nepatiess.

"Rīgas satiksmē" šīs dienas laikā nesniedza atbildi par to, vai 17.oktobrī tiešām gaidāma akcionāru sanāksme un vai tās darba kārtībā iekļauts jautājums par Meirāna atstādināšanu no amata.

Kā ziņots, "Rīgas karte" ir 2007.gadā dibināts uzņēmums, kas izveidoja un uztur Rīgas sabiedriskā transporta un autostāvvietu elektronisko norēķinu sistēmu. Uzņēmuma akcionāri ir "Rīgas satiksme" un ASV tehnoloģiju kompānija "Conduent", kas agrāk bija pazīstama ar zīmolu "Xerox".

51% "Rīgas kartes" pieder "Rīgas satiksmei", bet 49% - Francijas uzņēmumam "Conduent Business solutions". Tagad "Rīgas karte" valde darbojas trīs cilvēku sastāvā. ASV/Francijas investorus "Conduent Transportation" uzņēmumā pārstāv Ēriks Morizīrs, bet "Rīgas satiksmi" - Meirāns un Pavels Tulovskis.