"Splendid Palace" nosauc potenciālās "Riga IFF People’s Choice" balvas pretendentes

Jau sesto gadu Riga IFF mājvieta ir kinoteātris Splendid Palace. Šogad festivāls norisināsies no 17. līdz 27. oktobrim vairākos Rīgas kinoteātros un citās norises vietās. Pēc kinoteātrī visvairāk skatītāju apmeklētākās filmas tiks noteikta Splendid Palace People’s Choice ieguvēja un apbalvošanas dienā – festivāla otrajā sestdienā, 26. oktobrī balvu saņems tās radošā komanda.

Potenciālās kinoteātra People’s Choice balvas pretendentes

Kinoteātra Splendid Palace mākslinieciskā vadītāja Daira Āboliņa nosauc piecas filmas, kuras Riga IFF laikā tiks demonstrētas kinoteātrī Splendid Palace. Kādu no šīm filmām un vēl daudzas citas var noskatīties kinoteātrī.

Svilpotāji (Whistles) režisors Kornelju Porumboju

Foto: Publicitātes foto

Rumānija/Francija/Vācija

18. oktobrī plkst. 17.00

21. oktobrī plkst. 21.30

Rumāņu jaunā viļņa režisors, tikpat kā klasiķis, ir izkāpis no depresivitātes un koķetē ar žanra kino. Filma ir par rumāņu mafijas krusttēvu, kurš vairs nevar sarunāties cilvēku valodā, jo visu laiku ir policijas uzraudzīts. Viņš dodas “komandējumā”, lai iemācītos kādu senu saziņas valodu… Putni viņa muzikalitāti apskaustu! Vai tā ir melnā komēdija, film noir, gangsterdrāma vai parodija? Kāda tam nozīme. Galvenais, ka ir jautri un pilnīgi nopietnām sejām. Un, protams, meklējiet sievieti kadrā un …aizkadrā. Nesavienojamais tīri labi sadzīvo kā Igija Popa un Karla Orfa mūzika. Samtainais Elīnas Garančas vokāls skan filmas finālā kā deserts.

Anjēze par Vardā (Vardā by Agness) režisori Anjēze Vardā, Didjē Ružē

Foto: Publicitātes foto



Dokumentāla filma, Francija

19. oktobrī plkst. 16.30

Filma kā testaments ar leģendārajai režisorei raksturīgo vieglumu un pašironiju. Franču Jaunā viļņa vienīgā lēdija, režisore, kurai mūža garumā izdevās saglabāt jauneklīgu domāšanu un interesi par kino valodas attīstību. Viņa izdarīja to pati, vēlreiz atgriezās pie savām kino vēsturē ierakstītajām filmām, apsēdās kameras priekšā un komentēja savu mākslu un mūžu. Viņa zināja, ka bilancei ir jēga un tā ir ar “plus” zīmi. Šajā filmā kino vēsture vēl ir dzīva, emocionāla tagadne. Anjēze Vardā nomira 2019. gada pavasarī un kā stāsta aculiecinieki, visa Francija nesa uz kapsētu simboliskus kartupeļus. Sēklu.

2001:Kosmosa odiseja (2001:A Space Odysey,1968), režisors Stenlijs Kubriks

Foto: Publicitātes foto



Amerikas Savienotās Valstis/Lielbritānija

22. oktobrī plkst. 20.30

Filma ir ne tikai kino vēstures šedevrs. Ir laikmetīgi iemesli, kas liek par šo filmu sajūsmināties. Kubriks, nenoliedzami, ir viens no intelektuālākajiem kino fantastiem, sapņotājs ar vērienu un stilu. Pirms piecdesmit gadiem, zinātniski nebija iespējams prognozēt evolūcijas gaitu un ceļojumi kosmosā bija utopija. Tāpat kā veco filmu restaurācijas iespējas. Bet tāpēc jau ir mākslinieki, kuri uzdrošinās. Dekoratīvs naivisms ļauj pret to izturēties ar zināmu sentimentu un humoru. Filma žilbina ar savu dizainu un inscenējuma vērienu. Mūzikai piemīt pašvērtība. Jautājums, uz ko ir spējīgs cilvēks, joprojām paliek neatbildēts.

Karote, režisore Laila Pakalniņa

Foto: Publicitātes foto



Dokumentāla filma, Latvija/Lietuva/Norvēģija

24. oktobrī plkst. 18.00

Filma nav ekoloģijas plakāts, kaut gan laikā, kamēr režisore Laila Pakalniņa un operators Gints Bērziņš ar kameru apbrauca puspasauli, cilvēces apzinīgākā daļa plastmasu sāka ienīst arvien vairāk. Šīs industriālās esejas galvenā varone ir perfektas formas plastmasas karote. Vienreizlietojama. Bet viņu kino māksla, kurai ir vajadzīgs liels ekrāns, tik liels kā kliedziens, līdzinās kinematogrāfiskai glezniecībai, kuras sižets ir eksistenciāls. Pasaule sevi iznieko. Tas ir traģikomiski (ar uzsvaru uz vārda pirmo pusi)….

Zelta cimds (The Golden Glove), režisors Fatihs Akins

Vācija

Foto: Publicitātes foto



24. oktobrī plkst. 21.30

Filma par reālu vēsturisku personu, sērijveida slepkavu, 70. gadu Hamburgā. Filmā nav neviena skaista cilvēka, nekādu cerību. Alkoholisms, netīrība, neķītrs sekss un lipīgi saldi vācu šlāgeri, kuri skan no mūzikas automāta dzertuvē. Katra seja, ķermenis, detaļa ir kā pretstats kino glamūram, kas valda uz pasaules kino ekrāniem. Tāpēc filma iedarbojas pat terapeitiski, jo gandrīz jebkura dzīve ir labāka par to, kādu dzīvo maniaks Heincs Štrunka. To var izturēt tikai cilvēki ar stipru humora izjūtu un pie viņiem pieder arī filmas režisors Fatihs Akins, turku izcelsmes vācu režisors. Pirms nolemjat to noteikti neskatīties, pieņemiet zināšanai, ka uz ekrāna ir hiperbolizēts inscenējums, fascinējošs kino mākslinieka darbs, bet galvenās lomas atveidotājs ir profesionāls aktieris ar komiķa dotībām.

Vairāk par Riga IFF filmu programmu var meklēt https://rigaiff.lv/2019/lv/ un www.splendidpalace.lv