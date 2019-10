Konsolidētās TV skatītākais kanāls septembrī ir bijis TV3, kura skatīšanās laika daļa bija 9,8%.

Kā otrs skatītākais TV kanāls ierindojies LTV1, kuram veltīti 9,4% no kopējā TV skatīšanās laika, savukārt trešais skatītākais kanāls bijis PBK ar skatīšanās laika daļu 8,5% apmērā. Pēc pirmā trijnieka seko krievvalodīgais kanāls “NTV Mir Baltic” ar 6,5% un LNT ar 6,3%, teikts “Kantar” ziņojumā.

Topa augšgalā TV3 raidījumi

Konsolidētās televīzijas septembra programmu topa pirmajās trīs vietās ir ierindojušās kanāla TV3 pārraides.

Pirmajā vietā – realitātes šovs “Saimnieks meklē sievu 5”, kuru vērojuši vidēji 10,4% jeb 195,4 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem.

Topa otrajā vietā tikmēr ierindojas kanāla TV3 talantu šovs “X faktors 3”, kuru vidēji vērojuši 10,4% jeb 195 tūkstoši skatītāju.

Topa trešajā vietā – TV3 analītiskais radījums “Nekā personīga”, kuru vēroja vidēji 7,2% jeb 134,2 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem.

Iestājoties rudenim, pavadām vairāk laika pie TV ekrāniem

“Kantar” mediju klientu direktors Oskars Rumpēters norāda, ka septembrī, līdz ar rudens sezonas sākumu Latvijas TV kanālos, pieaudzis gan vidēji dienā sasniegto skatītāju apjoms, gan skatīšanās laiks.

Augustā vidēji dienā TV skatījās 62,2%, bet septembrī 66,5% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 4 gadiem. Vidēji dienā septembrī viens TV skatītājs pie TV pavadīja par 5 minūtēm vairāk laika nekā augustā.

Pētījumu kompānija “Kantar” Latvijā kopš 1999. gada veic televīzijas auditorijas pētījumu, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu – TV metrus.

Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par TV kanālu skatītāju auditoriju un to raksturojošām pazīmēm, par TV kanālu skatīšanos dažādās mērķa grupās, kā arī par reklāmas kampaņu sasniegto auditoriju.

Datus var analizēt, apkopojot lineārās vai konsolidētās TV skatīšanos. Lineārā TV ir TV programmu vērošana to ētera laikā. Konsolidētā TV ir TV programmu vērošana to ētera lakā un ar nobīdi laikā – līdz septiņām dienām pēc to ētera laika.

TV auditorijas pētījuma izlase ir Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīvs ģimeņu panelis.

Tā respondenti ir pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no četriem gadiem, kuru mājsaimniecībā ir vismaz viens strādājošs televizors un tiek izmantots kāds no TV satura saņemšanas veidiem.