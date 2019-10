Šāds lēmums tika pieņemts piektdien valdes sēdē un "Saskaņas" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs skaidro, ka GKR un Oļega Burova vadībā Rīgas dome sākusi atkāpties no vēlēšanu programmā, ar kuru abas partijas startēja vienā sarakstā, vēlētājiem dotajiem solījumiem. Tādēļ, uzskatot, ka šādi partija atvirzās vēl tālāk no saviem velētājiem, "Saskaņai" jāizvērtē šī sadarbība un, iespējams, jāizstājas no koalīcijas.

No Urbanoviča teiktā izriet, ka "Saskaņas" redzējumā GKR pārlieku attālinājusies no vēlēšanu programmas pīlāra - solījuma "palīdzēt tiem, kam palīdzība vajadzīga visvairāk - pensionāriem un ģimenēm ar bērniem".

Tomēr tas, kāds būs "Saskaņas" jaunās valdes lēmums, lielā mērā būs atkarīgs no tās sastāva un priekšsēdētāja, jo tuvākajā laikā gaidāms partijas kongress, kura laikā tiks pārvēlēta jaunā partijas vadība.

Vēl līdz aizvadītajai piektdienai uz valdes priekšsēdētāja amatu bija pieteiktas četras kandidatūras - Jānis Urbanovičs, kuru izvirzījušas septiņas partijas reģionālās nodaļas, pašlaik priekšsēdētāja amatā esošais Nils Ušakovs, Vjačeslavs Dombrovskis un Andris Morozovs. Ušakovu un Dombrovski izvirzījusi pa vienai reģionālajai nodaļai, bet Morozovu Saeimas deputāts Igors Pimenovs.

Valdes sēdē Ušakovs nāca klajā ar paziņojumu, kuru daži gaidīja izskanam tikai partijas kongresa laikā, - viņš savu kandidatūru atsauca. Oficiālais šā lēmuma skaidrojums vēsta, ka Ušakovs nespētu savienot priekšsēdētāja pienākumus ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumiem pirmām kārtām jau attāluma dēļ. Taču partiju pamest novārtā viņš negrasoties, jo aktīvi darbošoties tās domē, ja tajā tiks ievēlēts.

Ņemot vērā izvirzītāju loku, lielākās izredzes kļūt par "Saskaņas" priekšsēdētāju ir Urbanovičam, kurš šo amatu savulaik nodeva Ušakovam. Urbanovičs atzīst, ka partijai ir ievērojamas problēmas un, iespējams, tās pat nav atrisināmas, taču viņš uzsver, ka jūt morālu atbildību par situāciju, kurā nonākusi "Saskaņa", un tādēļ neredzot iespēju atteikties no kandidēšanas.

Par to, ka Urbanovičs ir īstais cilvēks, kurš spēs partijā iedvest jaunu dzīvību, šaubās Pimenovs. Tieši tas netiek teikts, bet viņa paustais, ka līdzšinējie līderi pārlieku aizrāvušies ar politisko cīņu stratēģiju kaldināšanu, aizmirstot par komunikāciju ar ierindas biedriem, par to liecina nepārprotami. Pimenovs uzskata, ka Morozovs ir ne tikai pietiekami gudrs, lai vadītu valsts lielāko partiju, bet arī pietiekami atvērts saziņai ar ierindas biedriem, lai partija spētu atkopties no smagajiem triecieniem, kurus tā pēdējā laikā saņēmusi.

Morozovs, kurš Saskaņā iestājās 2008.gadā, viņa kandidatūras izvirzīšana uzskata par pagodinājumu un ir pārliecināts, ka ar smagu darbu organizācija var atgūt kādreizējo spozmi. "Partijas reitingi ir ļoti zemu krituši, taču nav arī tik slikti, kā savulaik klājās "Vienotībai". "Saskaņa", kurai ir gan labie, gan sliktie darbi, ir darbspējīga, mums vienkārši jāstrādā," saka Morozovs, kurš uzskata, ka partijai strauji jāmainās, jo vecā kārtība to strauji tuvina postam.