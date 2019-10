5 Foto Anglijas latvietes Lija un Mārīte, kuras nodarbojas ar paciņu sūtīšanu uz Latviju +1

Šī ir pirmā reize, kad VID pārstāvji no Latvijas ierodas Lielbritānijā. To darīt pamudināja pieļāvums, ka pēc Brexit, sevišķi bez vienošanās, pamatīgu apjukumu un strīdus radīs nekomerciālo pasta sūtījumu un interneta pirkumu aplikšana ar muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli. Ja Brexit notiks 31.oktobrī, tad jaunās nodevas nāksies maksāt jau 1.novembrī.

Par privātpersonas Lielbritānijā nosūtītu nekomerciālo sūtījumu jeb dāvanu vērtībā virs 45 eiro saņēmējam Latvijā būs jāmaksā gan muitas nodoklis, gan PVN. Piemēram, ja sūtījuma preces vērtība ir 100 eiro, nodevās jāsamaksā aptuveni 24 eiro. Par to LNT Ziņām sašutumu pauž Anglijā dzīvojošā Mārīte Tera, kura bieži uz Latviju ar kravu pārvadātājiem sūta dāvanas saviem bērniem un mazbērniem: "Preču vērtība parasti ir ap simts britu mārciņām. Es sūtu vairākas somas uz Latviju, sevišķi pirms Ziemassvētkiem. Ja tagad jāmaksā muitas nodokļi, tas tiešām būs absurds. Viņi taču Latvijā žmiedz ar tiem nodokļiem, cik vien var, un nav brīnums, ka cilvēki negrib braukt atpakaļ. Visādas problēmas rada!" Mārīte jauno kārtību sauc par izspiešanu, jo esot radies priekšstats, ka "Latvijā domā - mēs te to naudu ar šķipeli šķipelējam".

LNT Ziņas gan uzsver, ka tā nav Latvijas vienpusēji izdomāta prasība, bet gan Eiropas Savienībā vienots regulējums, jo pēc Brexit Lielbritānija kļūs par trešo valsti, pret kuru piemērojama stingra muitas procedūra. Sevišķi tas skars komercsūtījumus. Par Lielbritānijas interneta un parastajos veikalos iegādātajām precēm saņēmējam Latvijā būs jāmaksā PVN jau no summas 22 eiro. Ja komercsūtījuma summa pārsniegs 150 eiro, klāt nāks vēl muitas nodoklis.

"Pēc Brexit ar jaunajiem noteikumiem vairs nebūs izdevīga iepirkšanās britu interneta veikalos, ja atmuitošana visu sadārdzinās," LNT Ziņām vērtē Anglijas pilsētā Mančestrā dzīvojošā Lija Baha-Kaufmane. Viņa pieņem pasūtījumus no Latvijas, dažādas preces sapērk Lielbritānijas veikalos, sapako un ar sauszemes pārvadājumu kurjeru sūta uz Latviju. Viņas adresē arī kā pie starpnieces nonāk preces no tiem britu interneta veikaliem, kuri paši pa tiešo nesūta uz Latviju, bet to izdara Lija.

"Tās kopējās summas, kas ir šajos sūtījumos ir apmēram 1000 vai 1500 britu mārciņas katrā reizē. Un šādus sūtījumus organizēju divas reizes mēnesī," skaidro Lija. Post-Brexit Latvijas ievedmuitas noteikumi pielikšot punktu kolektīvajiem pasūtījumiem, - prognozē kravu organziētāja Mančestrā. Izrādās, jaunās māmiņas no Latvijas kolektīvā veidā veic mazuļu autiņbiksīšu pasūtījumus Anglijā milzu apmēros, jo vēl šobrīd pat ar visām sauszemes pārvadājumu izmaksām sanākot vairākkārt lētāk nekā pirkt Latvijā. Piemēram, britu veikalā ASDA pirktās trešā izmēra autiņbiksītes 98 vienības iepakojumā Anglijā maksā ap 5 eiro, savukārt Latvijā autiņbiksītes pēc līdzīgiem parametriem maksā vairākus desmitus eiro. Lija Baha-Kaufmane Mančestrā šos autiņbiksīšu kolektīvos pasūtījumus sagatavo nosūtīšanai uz Latviju.

"Šie jaunie noteikumi būs gana liels apgrūtinājums tām ģimenēm, kuras Latvijā tiek uzskatītas par vidēji nodrošinātām, jo tieši tās ir tās mammas, kas meklē naudas ietaupīšanas veidus. Ja šiem kolektīvajiem autiņbiksīšu pasūtījumiem piemēros Latvijas PVN un muitas nodokli, šis izdevīgums zudīs. Manuprāt, jaunie noteikumi sāpīgi ietekmēs šo ģimeņu budžetus," - LNT Ziņām vērtēja Lija. Viņa piebilst, ka uz šiem bērnu higiēnas preču un bērnu apģērbu sūtījumiem ļoti paļāvušās jaunās ģimenes Latvijas reģionos "Ja iedragā laukos jau tā nabadzīgās ģimenes, tad ir vispār traki. Tad ir vakars uz ezera Latvijā!"

Emigrante Mančestrā satraucas, ka jauno ievedmuitas noteikumu dēļ apdraudētas būs arī viņas organizētās labdarības akcijas. Līdz šim Anglijas latviešu sapirktās jaunās drēbes, apavi, higiēnas un skolas preces sūtītas trūcīgajām ģimenēm Latvijas laukos. Tā kā šīs ģimenes individuāli nevar reģistrēties VID kā labdarības saņēmēji, tad izriet, ka palīdzības pakas VID apliks ar nodokli. Lija Baha-Kaufmane komentārā ir īsa: "Tas būtu vienkārši bezkaunīgi!"

Raidījums arī piebilst, ka, ieceļojot Latvijā pēc Brexit, lidostā Rīga tiks pārbaudīta personīgā bagāža. Ja tajā esošo preču kopējā vērtība pārsniegs 430 eiro, būs jāmaksā muitas nodoklis un PVN. Tautiete Mančestrā saka: "Nekādu lielo dāvanu tuviniekiem vairs nebūs! Līdz šim daudzi uz Latviju veduši mobilos telefonus, planšetdatorus un portatīvos datorus."

Uzdot jautājumus VID pārstāvjiem Londonā klātienē ir ierobežotam skaitam tautiešu Lielbritānijā, jo VID izbraukuma sesija bija maz reklamēta. Taču dienestā saka – nevajag satraukties, jo ir izveidots speciāli ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem domāts konsultatīvais tālruņa numurs.

Jāpiebilst, ka kopā ar VID darbiniekiem uz Lielbritāniju devušies arī Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras konsultanti. Viņi skaidros, kā bezvienošanās Brexit ietekmēs Latvijas pensiju un pabalstu saņemšanu.