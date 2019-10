Martas ievietotais attēls izsaucis arī citu soctīklotāju vēlmi izteikties par ēdiena kvalitāti "Čili picā", kas nu jau vairākus gadus neesot tāda, kāda bijusi savulaik. Picērijas "Čili pica" darbu Latvijā sāka sen - ap 2001.gadu, un šobrīd visā valstī darbojas 21 kafejnīca, nodrošinot arī ēdiena piegādi uz mājām lielākajās pilsētās.

Rīdziniece savus tunča salātus pasūtījusi ceturtdien "Galerija Rīga" esošajā "Čili picā". Salāti ietilpuši pusdienu piedāvājumā zupa + salāti, un viss kopā maksājis ap 7 eiro. Sarunā ar portālu Jauns.lv ēdēja sacīja, ka nav no tiem cilvēkiem, kas sūdzas par ēdienu, un vēl retāk to lūdz nomainīt, taču šoreiz tā izdarījusi gan. Viņa teic: bijusi ar mieru, ka esošajiem salātiem pa virsu uzliek vēl mazliet tunča, tomēr personāls tā nav bijis ar mieru, bet gan apņēmies sagatavot klientei jaunu porciju. "Dabūju gaidīt, kamēr man taisa augšā jaunus. Turklāt varēja lieliski saprast, kuras sastāvdaļas bija tikko izņemtas no bundžas un no ledusauksta ledusskapja. Viss būtu labi, ja vien viņu zemās kvalitātes ēdiens nemaksātu kā pieklājīgās vietās," saka kliente.

No jauna atnestie salāti bijuši bagātīgāki - pat papildināti ar divām ķilavām -, taču tuncis bijis tikko izņemts ar dakšu no bundžas, un to varot just, secina ēdēja. "Tos ir grēks saukt par tunča salātiem," viņa spriež.

Marta novērojusi, ka pēdējos pāris gados kvalitātē un servisā "Čili picā" esot ļoti krities līmenis. Viņai piekrīt arī citi tvitera lietotāji, kuri arīdzan vīlušies populārās ēstuves piedāvājumā pēdējā laikā.

"No sākuma tā bija vien dažās vietās, tagad jau gandrīz visās. Diemžēl," norāda kāds anonīms konts. Savukārt žurnāliste Ieva Raiskuma brīnās, kā picērija vēl spēj eksistēt: "Čilli pica, teiksim tā, lai nu paliek tā kā vēsturei vai tā kaut kā. Es tiešām brīnos, ka viņi vēl vispār eksistē". Pie ieraksta rindojās vēl vairākas atsauksmes par kvalitāti picērijās:

Jauns.lv lūdza skaidrot uzņēmumam, vai ir notikušas kādas izmaiņas kvalitātes standartos attiecībā uz ēdienu proporcijām. Uzņēmuma atbilde vēl tiek gaidīta.

Picēriju tīkla "Čili Pica" īpašniekam piemēroti divi jauni nodrošinājumi

Iepriekš vēstījām, ka šī gada augustā picēriju tīkla "Čili Pica" īpašniekam "Čilija pizza" piemēroti divi jauni nodrošinājumi, liecina "Lursoft" informācija.

"Čilija pizza" piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai, kā arī piemērots aizliegums kompānijas reorganizācijai, likvidācijai, izmaiņu reģistrācijai amatpersonu sastāvā un dalībnieku reģistrā, ja šādu pieteikumu reģistrāciju komercreģistrā piesaka "Čilija pizza" pārstāvis. Uzņēmumam gan vienlaikus atļauts reģistrēt papildus dalībniekus un amatpersonas. "Lursoft" izziņa liecina, ka abi nodrošinājumi uzņēmumam piemēroti un ierakstīti komercreģistrā šī gada 15.augustā.

"Čilija pizza" patlaban ir kopumā aktuāli pieci nodrošinājumi. Iepriekš, 2017.gada jūlijā, tika piemērots viens nodrošinājums, savukārt 2018.gada novembrī un decembrī - vēl divi.

Tāpat "Lursoft" izziņā minēts, ka uz šī gada 7.augustu "Čilija pizza" bija izveidojies nodokļu un nodevu parāds 256 485 eiro apmērā, kas, salīdzinot ar šī gada sākumu, ir par 71 233 eiro mazāk. Parāda summa attiecībā uz kuru "Čilija pizza" piemērots nodokļu atbalsta pasākums bija 173 327 eiro.

Iepriekš "Čilija pizza" pārstāvji skaidroja, ka kompānija ir vienojusies ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par nodokļu parāda atmaksas grafiku.

Bet 2017.gadā "Čilija pizza" strādāja ar 6,924 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas zaudējumi pieauga par 65,7% un bija 263 220 eiro.

Kompānija reģistrēta 2001.gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 1,427 miljoni eiro. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Lietuvā reģistrētā holdingkompānija "Čili Holdings".

