"Rīgas satiksmes" kontrolieri skolēnam par neatjaunotu e-talonu uzliek 30 eiro lielu sodu

Ja Rīgas skolēni septembrī nav paspējuši atjaunot savu bezmaksas braukšanas karti „Rīgas satiksmes” transportā, tad tagad viņi skaitās bezbiļetnieki un kontrolieri viņiem var uzlikt pamatīgus naudas sodus. (Foto: Facebook)

Līdz septembrim skolēni vai viņu vecāki e-kartei varēja pieteikties elektroniski. Šajos gadījumos lielu rūpestu nebija, jo e-kartes skolēniem izsniedza centralizēti skolās.

Savukārt, ja e-kartei pieteicās jau pēc mācību gada sākuma, tad skolēnam vai viņa vecākiem vajadzēja saņemt no mācību iestādes izziņu, ka bērns tur tik tiešām mācās un doties uz kādu no „Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centriem un e-karti saņemt klātienē. Šāda mācību iestādes izziņa ir derīga mēnesi un ar to varēja izlīdzēties, braucot sabiedriskajā transportā to uzrādot biļešu kontrolierim. Oktobra sākumā šādu izziņu derīguma termiņš beidzās un līdz ar to skolēni, kuri nebija paspējuši izņemt e-kartes, automātiski tiek uzskatīti par bezbiļetniekiem.

„Rīgas satiksmes” preses pārstāve Baiba Bartaševiča Jauns.lv teica: „Protams, cilvēkiem ir tiesības izmantot viņiem piešķirtās atlaides, bet tai pašā laikā viņu pienākums ir noformēt šīs atlaides”. Pretējā gadījumā var iznākt kā Artemijam. Viņa māte sociālajā tīklā „Facebook” sūdzas:

„Atnākot šodien (7. oktobrī) no darba mājās mani gaidīja pārsteigums. Mans nepilngadīgais dēls aizbrauca uz „Rīgas satiksmes” apkalpošanas centru, lai pagarinātu e-talonu. Izrādās, ka izziņa no mācību iestādes derīga tikai 30 dienas. Tā kā izziņa bija izsniegta 3. septembrī, tad jau 7. oktobrī nav derīga. E-talonu viņam pagarināt atteicās. Mācās viņš netālu no mājām un parasti nelieto sabiedrisko transportu. Bet šodien bērnam vajadzēja aizbraukt pie ārsta un pie reizes pagarināt e-talonu. Bet saņēmis atteikumu pagarināt, brauca mājās ar to pašu izziņu un nepagarināto e-talonu. Bērnu noķēra kontrolieri. Pirmo reizi! Nepilngadīgo personu! Uzlika sodu – 30 eiro! Bērnam! Ne brīdinājumu, ne 3 vai 5 eiro! Par ko? Telefonsarunā ar operatoru man pateica, ka viņam pašam bija jāinteresējas par izziņas derīguma termiņu. Trūkst vārdu. Protams, ka rakstīšu un to sodu apstrīdēšu”.

Bartaševiča saka, ka biļešu kontrolieri „saudzē” invalīdus, grūtnieces un bērnus līdz 14 gadu vecumam, bet šai konkrētajā gadījumā Artemijs nebija nepieaudzis bērns, bet gan stalts puisis, kuram drīz gaidāmi pilngadības svētki. Te arī jāpiebilst, ka saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 12. pantu pie administratīvās atbildības saucamas personas, kuras līdz administratīvā pārkāpuma izdarīšanas brīdim sasniegušas 14 gadu vecumu. Kontrolieris vienkārši nevarēja zināt, vai viņš vēl mācās vai jau ir skolu pabeidzis. Tādējādi sods esot uzlikts pamatoti, teic Bartaševiča un piebilst:

„Gadījumā, ja konkrētais jaunietis apstrīdot sodu iesniegs arī izziņu, ka viņš ir skolēns sods tiks samazināts uz pieci eiro”.

Lai nebūtu šādu un līdzīgu nepatīkamu atgadījumu „Rīgas satiksmes” tramvajos, trolejbusos un autobusos, vecākiem būtu jāpārliecinās, vai viņu bērni-skolēni ir atjaunojuši bezmaksas braukšanu skolēna e-kartē. Ja nē, tad atkal jādodas uz skolas kanceleju izņemt izziņu, ka viņa bērns tur tik tiešām mācās un jādodas uz vienu no sešiem „Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centriem aktivizēt e-talonu.