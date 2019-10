Deputāte Ozola vēstīja: "Tik īpaši būt Turcijas parlamentā brīdī, kad uzzini, ka Turcija ir uzsākusi militāru operāciju Sīrijā. Turu īkšķus, lai nav asinsizliešanas!" Tvītu pavadīja vairāki fotoattēli ar viņu un kolēģi Rihardu Kolu (NA), blakus Turcijas un Latvijas karogiem.

Mirkli pēc tam, kad šāds tvīts no tautas priekšstāves parādījās, tviterī sākās sašutuma vilnis. Cilvēki norādīja, ka Ozolas ieraksts ir ne tikai cinisks, bet pat klaji dumjš. Sīrijā sākas kardarbība, kas pati par sevi jau nozīmē asinis un upurus, bet JKP deputāte "tur īkšķus, lai nebūtu asinsizliešanas". Jāpiebilst, ka deputāte Ozola tviterim pievienojusies tikai nupat - šis ieraksts bija tikai trešais viņas tvīts vispār.

Polittehnologs Jurģis Liepnieks par attēlā redzamajiem deputātiem ir skarbs: "Nožēlojamie gļēvie un stulbie liekēži," viņš raksta. Savukārt žurnāliste Inese Liepiņa lieto abreviatūru "WTF?", kas nozīmē pamatīgu neizpratni par vēstījuma jēgu un būtību: "Pasaules mediji ziņo - grand sprādzieni, lido iznīcinātāji, cilvēki meklē patvērumu. Tikmēr mūsu parlamentāriete - ir ĪPAŠI būt klāt. Un smaidīgi pozē. Protams, ka tvīts jau izdzēsts. Es atvainojos, bet - WTF?"

Deputāts Rihards Kols šovakar tviterī norādīja, ka Turcijā atrodas sen ieplānota komandējuma ietvaros kā Ārlietu komisijas pārstāvis. "Par īkšķiem nekomentēšu," viņš vēsta, norobežojoties no kolēģes Lindas Ozolas priecīgā toņa par kara sākumu.

Jau vēstījām, ka šodien Turcija iebruka Sīrijā, sākot militāru cīņu ar kurdu kaujiniekiem. Sīrijas kurdu spēki izsludinājuši vispārēju mobilizāciju un paaugstinājuši trauksmes stāvokli. Kurdi arī apstiprināja, ka Turcijas kara aviācija sākusi uzlidojumus, un esot jau mierīgo iedzīvotāju līķi.

ASV prezidenta Donalda Trampa negaidītais svētdienas lēmums izvest ASV karaspēku no Sīrijas ziemeļiem, kur tas līdz šim aizsargāja kurdus no Turcijas uzbrukuma, izsaucis plašu nosodījumu kā starptautiskajā sabiedrībā, tā pašā ASV, arī no Trampa sabiedroto puses, kas kritizējuši prezidentu, ka viņš nodod kurdus, kas Sīrijā ASV vadītajā operācijā pret džihādistu grupējumu "Islāma valsts" nesuši lielus upurus.

Turcijas uzbrukumu Sīrijas kurdiem asi nosodījusi Vācija un Francija, brīdinot par "Islāma valsts" iespējamo atdzimšanu.

Eiropas Komisijas (EK) prezidents Žans Klods Junkers trešdien pieprasīja Turcijai apturēt operāciju un norādīja, ka Eiropa nemaksās par "drošības zonu", ko Ankara iecerējusi izveidot Sīrijas ziemeļos.