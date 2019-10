Viņķele kā viena no Latvijas pārstāvēm devās uz ANO 74. ikgadējo Ģenerālās asamblejas sesiju. Saskaņā ar Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa izdoto rīkojumu Viņķelei bija apstiprināts komandējums no 22. līdz 24. septembrim. Saskaņā ar citu Kariņa rīkojumu tūlīt pēc komandējuma noslēguma no 25. līdz 29. septembrim Viņķelei piešķirts ikgadējais atvaļinājums.

Pieķer klāt atvaļinājumu

Ministres padomnieks komunikācijas jautājumos Edgars Skvariks apliecina, ka Viņķele neplānoja Latvijā atgriezties tūlīt pēc komandējuma noslēguma, bet gan piecas dienas vēlāk, proti, 29. septembrī.

Kas Jauns Avīze lūdza sniegt atskaiti, cik nodokļu maksātājiem ir izmaksājis Viņķeles divu dienu komandējums ASV. Pēc Veselības ministrijas valsts sekretāres Dainas Mūrmanes-Umbraško sniegtajām ziņām, izdevumi bijuši vismaz 2055,99 eiro.

Ministrei apmaksātas divas naktis Manhetenas četrzvaigžņu viesnīcā Hotel 48LEX New York 1240,99 eiro apmērā un aviobiļete turp un atpakaļ 815,00 eiro apmērā.

Šādu Hotel 48LEX New York numuru var dabūt uz divām naktīm par 301 eiro – četrreiz lētāk nekā ministres komandējumā.

Maksāts četrreiz dārgāk

Var pieņemt, ka likumdošana ļauj valsts amatpersonām par nodokļu maksātāju līdzekļiem segt atpakaļceļa izdevumus, pat ja persona pēcāk bauda atpūtu, tomēr paliek atklāts jautājums, cik ētiska bija Viņķeles rīcība, pieņemot lidojuma Ņujorka–Rīga biļetes apmaksu brīdī, kad mediķiem netiek palielinātas algas tādā apmērā, kā lēmusi Saeima.

Vēl interesantākas pārdomas rodas, izpētot, cik divas naktis izmaksātu minētajā viesnīcā, ja tajā vēlētos palikt jebkurš cits klients. Piemēram, no 24. līdz 26. novembrim (no svētdienas līdz otrdienai) Hotel 48LEX New York viena persona var pavadīt divas naktis par 301 eiro – vairāk nekā četras reizes lētāk nekā Viņķeles komandējuma gadījumā.

Savāda sakritība

Ņemot vērā, ka Viņķele Ņujorkā kopā ar atvaļinājumu pavadīja sešas naktis, aplūkojām, cik nakšņošana viesnīcā izmaksātu no 24. līdz 30. novembrim. Tieši 1205 eiro, kas teju sakrīt ar Veselības ministrijas sniegtajām ziņām par Viņķelei apmaksāto viesnīcu komandējuma laikā.

Vai tas nozīmē, ka Veselības ministrija slēpj informāciju, ka Viņķelei viesnīca apmaksāta ne tikai par komandējuma, bet arī par atvaļinājuma laiku, atliek vien minēt, tomēr izmaksu sakritības ļauj izteikt tādas bažas. Un tas vairs nebūtu ētikas jautājums, bet jau iespējams likumpārkāpums.