Globālā sasilšana neietekmē ziemas peldētājus: Bulduros atklāj "roņu" sezonu

Ziemas peldētāju biedrības "Latvijas ronis" valdes priekšsēdētāja Sarma Kočāne: „Roņi pagaidām vēl neraud, ka būtu par karstu! * Jaunās Ziemas peldēšanas sezonas atklāšana 6. oktobrī pie Bulduru glābšanas stacijas. * (Foto: Latvijas ronis)

Roņi jauno sezonu atklāja pagājušajā svētdienā, 6. oktobrī, pie Bulduru glābšanas stacijas. Ziemas peldētāju biedrības „Latvijas ronis” valdes priekšsēdētāja Sarma Kočāne, Latvijas Jūras administrācija sabiedrisko attiecību speciāliste, Jauns.lv par globālās sasilšanas sasaisti ar globālo sasilšanu teica:

„To, ka ūdens paliktu siltāks, gan neesam īpaši manījuši, jo patiesībā tam vai ir plus viens vai plus trīs grādi liela atšķirība nudien nav! Par ledu... gadās ziemas, kad ledus ir plānāks, tad ir problēmas, piemēram, sacensības rīkojot. Sacensībām, ja ūdenstilpnes aizsalušas, vajag izzāģēt kārtīgu āliņģi - 25 metru garumā un, minimums, četru metru platumā (tad iznāk divi celiņi, bet, ja pasākums tāds nopietns, tad jau vajag vismaz četrus vai vairāk celiņus). Un, lūk, ja ledus plāns un uz tā nevar droši kāpt virsū, tad nevar arī to āliņģi izzāģēt. Bet es spekulētu, ja strikti teiktu, ka tas ir atkarīgs no globālās sasilšanas, tā šad tad gadījās arī ziemās pirms gadiem desmit, piecpadsmit. „Roņi” pagaidām vēl neraud, ka būtu par karstu! Bet mēs noteikti esam par to, ka pret globālo sasilšanu ir jācīnās!”

Baiba Bicēna nejūt, ka globālā sasilšana būtu pārāk sasildījusi un tas vairs nav tik vēss, lai liktu roņiem satraukties. (Foto: Baiba Bicēna)

Savukārt vēl viena ziemas peldes entuziaste Baiba Bicēna, Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas „Sadzirdi.lv” valdes locekle, Jauns.lv pastāstīja: „Es šīs pārmaiņas nejūtu. Man pašai palikušas prātā daudzas siltas un bezsniega ziemas jau pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu vidū un astoņdesmitajos gados. Vasarā gandrīz katru gadu ir bijušas dienas, kad uznāk „lielais karstums” un atkal pazūd. Tāpat arī ziemā reizēm ir ļoti aukstas dienas un reizēm tādu nav. Pirms vairākiem gadiem roņu ziemas sezonas atklāšanas dienā, kas parasti ir oktobra pirmajā svētdienā, jūrā pie Bulduriem reiz bija +15 grādi, bet tas laikam bija atkarīgs no vēja virziena, kad piekrastē bija sapūsti siltie ūdeņi. Ja vējš pūš no dienvidu puses, tad ir otrādi - var būt karsta diena un ļoti auksts ūdens”.

Ziemas peldēšanas sezona tradicionāli ilgst no oktobra pirmās svētdienas līdz marta pēdējai svētdienai. Šajā laikā ziemas peldētāji regulāri tiekas un peld atklātās ūdens tilpnēs, neatkarīgi no laika apstākļiem. Sezonas laikā tiek rīkotas dažādas „roņu” aktivitātes – sacensības, skates, karnevāli.

Pirmās nopietnās sacensības ziemas peldētājiem notiks jau novembra sākumā – no 1. līdz 3. novembrim Jelgavā norisināsies Pasaules ziemas peldēšanas kausa izcīņas 1.posms, kas vienlaikus būs arī Latvijas Ziemas peldēšanas čempionāta 1. posms. Savukārt 18. novembrī ziemas peldētāji plāno akciju „Roņi peld 101”. Pagājušā gadā, par godu Latvijas simtgadei, notika 100 minūšu garš peldējums vienlaicīgi dažādās Latvijas vietās, šis pasākums izpelnījās lielu atsaucību, un tas varētu tikt ieviests par tradīciju, ar katru gadu peldējumu pagarinot par vienu minūti.

Šajā sezonā norisināsies arī Pasaules Ziemas peldēšanas čempionāts, kas notiek reizi divos gados – 2020. gada februārī „roņus” no visas pasaules uzņems Slovēnijas pilsēta Bleda. Latvijas ziemas peldētāji plāno piedalīties arī citās starptautiskās sacensībās Krievijā, Polijā, Zviedrijā, Lielbritānijā un citur.

