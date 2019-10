Minētā iemesla dēļ viņa neesot īpaši noskaņota tuvākajā laikā iesaistīties kāda jauna politiskā spēka dibināšanā. "Problēma ir tā, ka nav sajūtas, ka jaunais varētu būt kaut kas labāks," norāda politiķe.

"Šī sistēma ir parādījusi, ka, vēlējot par jaunajām partijām, pēc pusgada mēs iznākumā dabūjam vēl stiprāku "Vienotību". Līdz ar to, lai dibinātu kaut ko jaunu, vispirms būtu jāveic zināmi priekšdarbi," secinājusi parlamentāriete.

Ņemot vērā, ka pašreizējā likumdošana startēšanai vēlēšanās neparedz citas platformas kā tikai partijas, Liepiņa uzskata, ka "ir konstanti jādomā, kāds varētu būt risinājums pie esošā regulējuma, un paralēli jāstrādā, lai šo regulējumu mainītu".

Viņa gribētu vēlēšanu sistēmu Latvijā mainīt uz jaukto, līdzīgi, kā tas ir Vācijā vai Lietuvā, kur daļa deputātu ir ievēlēti no apgabaliem, bet daļa - no partiju sarakstiem. Ir vel cita lieta. "Esmu ievērojusi, ka gandrīz visās partijās ir labi, gudri cilvēki, ar kuriem es labprāt arī varētu strādāt kopā. Iespējams, ka var atrast kādu formu, kā šie cilvēki var saiet kopā. Šobrīd mēs esam interesantā situācijā ar visu to, kas ir noticis Rīgā, ar to, kas ir noticis ar šīm divām nosacīti jaunajām partijām, ieejot parlamentā," uzskata politiķe.

Deputāte atzīst, ka pagaidām ir pārsteidzīgi pateikt, kuru ceļu viņai pašai būtu vispareizāk iet. "Skaidrs ir tas, ka ceļš, pa kuru iesim, būs Latvijas iedzīvotāju labklājības celšanas ceļš. Man ir apnikuši latviešu, krievu jautājumi, pilsonības un tamlīdzīgi jautājumi. Par tiem turpināsies debates, bet svarīgākais ir naudas jautājums, jo patiesībā nauda atrisina ļoti daudz ko," pārliecināta Liepiņa.

Jautāta, vai tas nozīmē, ka viņai ir plāns, kā tālāk darboties politikā, Liepiņa atbild, ka plāns ir, bet viņa to pagaidām negribētu izpaust. "Patiesībā mums nav tikai viens plāns. Mums ir vairāki plāni. Mēs ļoti aktīvi tiekamies ar uzņēmējiem. Uzņēmēju atbalsts ir tikai palielinājies kopš laikiem, kad mēs ar Didzi Šmitu bijām kopā ar "KPV LV". Mēs, tas ir mūsu piecnieks, arī Inguna Rībena, kura ir pieredzējusi politiķe un viņai varbūt ir vismazāk ilūziju, ka šajā valstī var kaut kas mainīties. Mēs esam atšķirīgi cilvēki, bet mūs vieno vēlme mainīt to politisko vektoru, kuru šobrīd iemieso "Vienotība"."

Vaicāta, vai domā startēt pēc dažiem gadiem gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās, Liepiņa atbild noraidoši.

Kā ziņots, Liepiņa Saeimā tika ievēlēta no partijas "KPV LV" saraksta, taču pēc tam izstājās no politiskā spēka un tā frakcijas un tagad turpina darbu parlamentā kā neatkarīgā opozīcijas deputāte.