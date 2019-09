Šīs nedēļas izskaņā noslēdzās apjomīgais 150 miljonu vērtais iepirkums par galvaspilsētas ceļu uzturēšanu un tīrīšanu. Intrigas nebija. Pieteikušies bija tie paši, kas šos darbus veikuši arī iepriekšējos piecus gadus: “Daugavas LABĀ krasta uzturētājs” un “Daugavas KREISĀ krasta uzturētājs”.

Abās pilnsabierībās ietilpst Adigjozalam Mamedovam pastarpināti piederošā “Ceļu Pārvalde”, kā arī “Rīgas Tilti”, kuru lielākais īpašnieks ir Albins Jasaitis.

“Daugavas LABĀ krasta uzturētājs” piesaistījis “Pilsētas Eko Serviss”. Starp īpašniekiem “Daimler” kukuļošanas lietā apsūdzētā Leonarda Teņa ģimenes loceklis. Savukārt “Daugavas KREISĀ krasta uzturētājā” iekļāvies būvuzņēmējam Guntim Rāvim un bijušā politiķa Andra Šķēles ģimenei pastarpināti piederošais “Roadeks”.

Mamedovs uzskata, ka konkursa nolikumā ietvertās prasības pieļāvušas plašākas konkurences iespējas: “Mūsuprāt, viens no iemesliem, kādēļ interese par konkursu ir bijusi neliela, ir biznesa vides trūkumi. Starptautiska mēroga kompānijām iesaistīšanās darījumos šādā vidē draud ar nepamatotu reputācijas graušanu.”

Dalība konkursos reputāciju negrauj. Taču tālākā līguma izpilde gan. Piemēram, pirms vairākiem gadiem cits Mamedova uzņēmums ar transportu nodrošināja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Rezultātā papildu nolīgtajai summai, Mamedova uzņēmums saņēma vēl apmēram pusotru miljonu eiro dažādās kompensācijās.

Pēdējos mēnešos īpašu uzmanību izpelnījies arī Šķēles ģimenei un būvuzņēmējam Guntim Rāvim piederošais “Roadeks”. Tas pirms diviem gadiem ziedojis Latvijas Biatlona federācijai. Tās prezidente – Nacionālās apvienības politiķe Baiba Broka. Rāvis un Broka pat pavadīja divas naktis izolatorā. KNAB izmeklē iespējamo kukuļošanu saistībā ar Latvijas universitātes Akadēmiskā centra topošās Rakstu mājas būvniecību.

Savukārt starp bijušajiem “Pilsētas Eko Serviss” īpašniekiem atrodama virkne zināmu Rīgas varai pietuvinātu uzņēmēju vārdi. Arī šobrīd vadībā – bijušais Rīgas Centrāltirgus valdes loceklis Arnolds Krauklis, bet īpašniekos Kraukļa bijušā kolēģa un “Daimler” kukuļošanas lietā apsūdzētā Leonarda Teņa ģimenes loceklis.

“Mana kompetence nav vērtēt pretendentu atbilstību. Turklāt es to nezinu. Es neredzēju tos dokumentus un pat nepainteresējos par pretendentu sastāvu,” norāda RD Satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbahs.

Satiksmes departamentā pieņemtie lēmumi vairākkārt izpelnījušies tiesībsargājošo iestāžu uzmanību. Skaļākie gadījumi – iespējamā korupcija Barona ielas remontdarbos, kā arī iepirkums par papildu darbiem Salu tilta rekonstrukcijā. “Nevar tikai viena tiesībsargājoša vai tirgus uzraudzības iestāde cīnīties, ja arī no citām atbildīgajām iestādēm, vai arī domes deputātiem nav attiecīga reakcija sekojusi. Es nevaru neko teikt par šo konkrēto iepirkumu, jo neesmu pētījusi un saskārusies, kādi jautājumi tiek risināti, bet līdzšinējā prakse bijusi ļoti negatīva ar Rīgas domi,” norāda Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.

Iepirkumu uzraudzības birojs ielu tīrīšanas iepirkumu šovasar apturēja. Iemesls – departaments vēlējās darbus uzticēt vienam piegādātājam. “Iepriekš rīkojot šāda veida iepirkumu tika sadalīts daļās, acīmredzot, pēc teritoriālā principā, bet šogad izsludinot bija plānots apvienot un faktiski nepastāvot nekādas būtiskas apstākļu maiņai, kas pamatotu šādu pieejas maiņu,” lēmumu pamato IUB vadītājas vietniece Evija Mugina. Departamentā veica labojumus un Rīgu atkal sadalīja divās daļās. Taču tas konkurentu loku nepaplašināja.

Interesanti, ka sākotnēji konkursā piedalījās valstij piederošais Latvijas Autoceļu uzturētājs. Tas ar saviem iebildumiem konkursam piesaistīja arī plašākas sabiedrības uzmanību. Taču valsts uzņēmums pēkšņi apklusa, kad to paņēma par apakšuzņēmumu konkursā startējušās pilnsabiedrības. “Latvijas autoceļu uzturētājs izrādīja interesi par Rīgas pilsētas uzturēšanu jau pirms konkrētā konkursa izsludināšanas. Latvijas autoceļu uzturētāja paredzētie nododamie darbi atbilst tam, kur Latvijas autoceļu uzturētājam pieredze ir vislielākā – maģistrālo ielu tīrīšana,” skaidro A.Mamedovs. Savukārt satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) norāda, ka “Satiksmes ministrijai diemžēl ir “divas cepures”. Viena cepure ir politikas veidošana un otra cepure ir īpašuma tiesības konkrētajā uzņēmumā. Mēs kā īpašnieki, protams, priecājamies, ka Latvijas autoceļu uzturētājs vispār tika iekšā šajā tirgū. Ar kādām metodēm, protams, tas nav tas labākais veids.”

Pirms vairāk nekā nedēļas Rīgas domē sasauca pat atbildīgās domes komitejas ārkārtas sēdi. “Saskaņa” deputāti gribēja izveidot darba grupu, lai sekotu līdzi šim un citiem iepirkumiem. Taču vēlme izskatās diezgan formāla. “Līdz ar to, ka komitejā kvoruma nebija, nekādi lēmumi komitejā pieņemti netika,” kodolīgs ir RD Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Vadims Faļkovs (“Saskaņa”). Savukārt atbildīgā domes priekšsēdētāja vietniece par iepirkuma pretendentiem esot bažīga. Taču ne tik ļoti, lai ietu uz KNAB. “Es aicināju caur jums pievērst uzmanību iepirkumiem, es ceru, ka viņi arī to darīs. Man nav juridisku nekādu tiesību apdraudēt ceļu uzturēšanu. Es to arī nedarīšu, protams. Viss, ko mēs darām, ko es daru, ir tikai tā, lai maksimāli radītu rīdzinieki paši sev, ka tur viss ir kārtībā, tur viss ir caurspīdīgs, balts un labs,” norāda Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Anna Vladova (“Saskaņa”).

Par iepirkumu atbildīgajā departamentā šobrīd notiekot audits. Pēc tā rezultātiem varēšot izlemt tālāko rīcību. Savukārt iepirkumu apturēt iesaistītās amatpersonas nebija gatavas. Iepriekšējais līgums ir spēkā tikai līdz 30. septembrim, taču ielas jātīrot arī 1. oktobrī.