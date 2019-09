Pēc ilgstošas datu neiesniegšanas VID sācis auditu Meroni kontrolētajā "Latvijas naftas tranzītā"

Laikraksts atzīmē, ka šis Meroni kontrolētais uzņēmums un "Ventbunkers" ilgstoši VID neiesniedza savus darbības pārskatus par 2016. un 2017.gadu. Pārskati iesniegti nesen un atklājot, kā raksta laikraksts, "pēc visa spriežot, nelikumīgu rīcību ar mantu, ko Meroni glabāšanā pirms 11 gadiem, sākot Aivara Lemberga kriminālprocesu, nodeva Ģenerālprokuratūra".

Ar Ģenerālprokuratūras 2008.gada lēmumiem kriminālprocesa ietvaros sākotnēji ticis uzlikts arests Lembergam un abiem viņa bērniem piederošajām patiesā labuma guvēja tiesībām virknē uzņēmumu, bet pēc tam arests viņa meitas patiesā labuma guvēja tiesībām noņemts. Rezultātā kopš 2008.gada spēkā joprojām esot mantas arests Lemberga un viņa dēla Anrija Lemberga 19,52% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Ventbunkers", 20,16% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Ventspils tirdzniecības osta" un vismaz 30,08% patiesā labuma guvēja tiesībām AS "Kālija parks".

Šīs mantas glabāšanu valsts Ģenerālprokuratūras personā uzdevusi Meroni. 2007.gada 19.decembrī Meroni esot parakstījies par arestētās mantas pieņemšanu glabāšanā, kā arī par atbildību, kas paredzēta Krimināllikuma 308. pantā par šīs mantas izšķērdēšanu, atsavināšanu vai slēpšanu. Meroni ticis arī informēts par aizliegumu jebkādā veidā izšķērdēt (apzināti samazināt vērtību), slēpt, mainīt, ieķīlāt vai atsavināt lēmumā norādīto mantu.

LNT Meroni kopš 2010.gada sākuma ir padomes priekšsēdētājs, un viņa pilnvaru laikā gan ar šī uzņēmuma līdzekļiem, gan ar "Ventbunkera", "Kālija parka" un "Ventspils tirdzniecības ostas" akciju paketēm notikuši iespaidīgi darījumi, par kuru likumīgumu šaubas radot publiskotie gada pārskati, raksta "Diena".

LNT 2017.gada pārskata sadaļā "Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori" uzrādīts, ka 2017.gada beigās uzņēmums kopumā aizdevis 101,71 miljonu eiro, un no gada pārskata neesot skaidrs, kam šī summa aizdota. Tāpat LNT gada pārskatā esot uzskaitīti uzņēmuma izsniegto aizdevumu nodrošinājumi, starp kuriem ir 45 494 "Ventbunkera" akcijas, 8 919 358 "Kālija parka" akcijas un 11 317 244 "Ventspils tirdzniecības ostas" akcijas. "Lursoft" dati liecinot, ka pret LNT aizdoto naudu esot ieķīlāta lielākā daļa šo uzņēmumu akciju: "Ventbunkeram" saskaņā ar tā 2017.gada statūtiem kopā ir 48 040 akciju, "Kālija parkam" - 10 163 370 akciju, bet "Ventspils tirdzniecības ostai" - 12 196 044 vārda akcijas. Kā rāda "Lursoft" dati, ne tikai LNT, bet arī "Ventbunkerā", "Kālija parkā" un "Ventspils tirdzniecības ostā" arestētās mantas glabātājs Meroni ir arī padomes priekšsēdētājs. "Tātad tieši Meroni pilnvaru laikā par labu LNT ir ieķīlātas ja ne visas, tad vismaz liela daļa to uzņēmumu kapitāldaļu, kas ir minētas Ģenerālprokuratūras lēmumā par mantas arestu un kuru glabāšana bija uzticēta Meroni," raksta "Diena".

Kāds bijušais "Ventbunkera" valdes loceklis saistībā ar aprakstītajiem faktiem esot vērsusies tiesībsargāšanas iestādēs, jo esot "apšaubāma patiesā nodrošinājumu būtība un ieķīlāto daļu vērtība".

Revidenti no "Grant Thornton Baltic Audit" esot atteikušies sniegt atzinumu par LNT 2016.gada pārskatu, paskaidrojot: "Mēs nevarējām iegūt pietiekošus un atbilstošus revīzijas pierādījumus, kas veido pamatojumu revidenta atzinumam par šiem finanšu pārskatiem."

Minētie uzņēmumi ilgu laiku neesot iesnieguši gada pārskatus. "2019.pārskata gada sākumā sabiedrībai ir uzsākts VID uzņēmumu ienākuma nodokļa audits, pārbaudot arī transfertcenas atbilstību darījuma tirgus cenai (vērtībai) par laika periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim. Visa dokumentācija ir iesniegta VID auditam, kā arī atbildes uz pieprasījumiem. VID gaida 2016. gada un 2017.gada pārskatu iesniegšanu. Pēc apstiprināto gada pārskatu iesniegšanas VID turpināsies iesāktais uzņēmumu ienākuma nodokļa audits, un tiks saņemts VID lēmums par audita gaitu un auditā konstatēto," LNT esot apliecinājis pēc VID spiediena iesniegtajā pārskatā.

Kā raksta "Diena", Meroni kontrolētā uzņēmuma 2017.gada darbības pārskats atklājot, ka papildus diviem zināmajiem VID nodrošinājumiem LNT šā gada jūnijā uzlikts vēl viens, proti, piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai, minimālo pamatkapitāla lielumu nosakot 6 744 999,66 eiro apmērā. Savukārt šā gada aprīlī VID esot uzlicis uzņēmumam aizliegumu izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā komercsabiedrības reorganizācijai, likvidācijai, amatpersonu un daļu īpašnieka izslēgšanu, atļaujot reģistrēt papildu dalībniekus un amatpersonas, kā arī aizliegumu komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai Uzņēmumu reģistra Komercķīlu reģistrā.

LNT gada pārskats apliecinot, ka VID ir izdevis rīkojumu apķīlāt uzņēmuma naudas līdzekļus "Luminor Bank" un "Swedbank" kontos 7 710 750 eiro apmērā un uzlicis aizliegumu Meroni kontrolētajam uzņēmumam izmantot citus kontus kredītiestādēs vai maksājumu pakalpojumu sniedzējus.