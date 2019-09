Saeimas deputāts, komisijas sekretārs Mārtiņš Šteins (AP). (Foto: LETA)

OIK parlamentārās izmeklēšanas komisija atbildēs saņēmusi informāciju uz vairāk nekā 10 000 lapām

Ziņas Jauns.lv / LETA

Obligātā iepirkuma komponentes (OIK) sistēmas parlamentārās izmeklēšanas komisija atbildēs no institūcijām saņēmusi informāciju uz vairāk nekā 10 000 lapām, no kurām pārliecinoši lielākā daļa nākusi no Ekonomikas ministrijas (EM).