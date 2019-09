Lēmums pieņemts pēc Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) jaunākās informācijas par noņemto analīžu rezultātiem ēdināšanas blokos, kā arī par atkārtotiem PVD aizrādījumiem minēto izglītības iestāžu ēdināšanas blokos, paskaidroja pašvaldības vadītājs.

Vadības sanāksmē nolemts, ka pašvaldības speciālistiem nekavējoties jāveic likumā noteiktās darbības līguma laušanai ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāmeklē pretendenti turpmākai ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Siguldas novada izglītības iestādēs.

Šodien, 20.septembrī, PVD pašvaldību informēja, ka līdz šim veikto analīžu rezultāti liecina, ka šiga toksīnu producējošā baktērija E.coli nav atrasta nevienas Siguldas izglītības iestādes ēdināšanas blokā, tai skaitā arī tur strādājošiem darbiniekiem.

Savukārt nomazgājumos, kas ņemti no pirmsskolas izglītības iestāžu "Ieviņa" un "Saulīte" pavāru rokām pēc to dezinficēšanas, ir konstatēta Staphylococcus aureus jeb zeltainā stafilokoka klātbūtne, savukārt divos nomazgājumu paraugos, kas ņemti no mazgāta un dezinficēta aprīkojuma virsmām bērnudārzā "Saulīte" un Siguldas 1.pamatskolā, lai izmeklētu tos uz higiēnas kritērijiem, konstatēta zarnu nūjiņu baktērijas klātbūtne, informēja Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājas vietniece Sindija Brikmane.

Viņa uzsvēra, ka Siguldas novada pašvaldības vadība lēmumu par līguma laušanu pieņēmusi, neskatoties uz to, ka atbildīgās valsts institūcijas joprojām nav atradušas smagās zarnu infekcijas slimības baktērijas izplatības cēloņus un joprojām pašvaldība gaida informāciju par salmonelozi izraisošās baktērijas - salmonellas - izcelsmi.

Brikmane piebilda, ka līdz šim pašvaldība no atbildīgajām institūcijām nav saņēmusi informāciju arī par to, ka darbinieku higiēnas problēmas ir veicinājušas slimību izplatīšanos izglītības iestādēs un ēdināšanas bloki, kuros pārtikas sagatavošanu veic SIA "Baltic Restaurants Latvia", ir jāslēdz.

Izglītības iestādēs joprojām turpinās pastiprināti dezinfekcijas un personīgās higiēnas pasākumi ne tikai iestāžu koplietošanas telpās, bet arī pārtikas blokos, kuros strādā SIA "Baltic Restaurants Latvia" un kuros pastiprinātu uzraudzību veic PVD, sacīja pašvaldības pārstāve.

Jau ziņots, ka PVD veikto analīžu rezultāti atklājuši, ka ēdinātājs "Baltic Restaurants Latvia" nav ievērojis personīgās higiēnas prasības un pieļāvis pārkāpumus tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu veikšanā Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs "Ieviņa" un "Saulīte".

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere aģentūrai LETA sacīja, ka PVD lems par piemērojamo sodu "Baltic Restaurants Latvia" saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem, noslēdzoties pārbaudēm.

Vienlaikus dienestā informē, ka visi pārējie šobrīd saņemtie nomazgājumu un pārtikas produktu analīžu rezultāti ir negatīvi. Ir izmeklēti 80 paraugi no laboratoriskajai izmeklēšanai uz verotoksigēno "E.Coli" nosūtītajiem 177 nomazgājumiem un tie ir negatīvi - baktērija nav konstatēta. Uz šīs pašas baktērijas klātbūtni nosūtīti arī 28 pārtikas produktu paraugi, no kuriem 11 jau ir izmeklēti un tie ir negatīvi - baktērija nav konstatēta.

Laboratoriskajai izmeklēšanai uz higiēnas kritērijiem nosūtīti 20 nomazgājumu. Visi ir izmeklēti un četros paraugos konstatēti iepriekš minētie - stafilokoks un zarnu nūjiņa, bet pārējie 16 izmeklētie paraugi ir negatīvi.

Laboratoriskajai izmeklēšanai uz tīrīšanas un dezinfekcijas efektivitāti nosūtīti 50 nomazgājumi, no kuriem izmeklēti ir 17 un visi ir negatīvi.

Tāpat PVD saņēmis SIA "Jelgavas augļi" dārzeņu apstrādes cehā ņemto nomazgājumu laboratorisko izmeklējumu rezultātus, kā arī divu pārtikas produktu paraugu analīžu rezultātus. Tie visi ir negatīvi un neuzrāda verotoksigēnās "E.Coli" klātbūtni. Taču vēl tiek gaidīti četru pārtikas produktu paraugu laboratorisko izmeklējumu rezultāti. Ja arī tie būs negatīvi, uzņēmums, pēc neatbilstību novēršanas, varēs atsākt dārzeņu apstrādes ceha darbu.

Jau ziņots, ka atbilstoši SPKC jaunākajiem datiem, līdz 20.septembrim salmoneloze laboratoriski apstiprināta deviņiem, bet šiga toksīnu veidojošās zarnu nūjiņas izraisītā infekcija jeb STEC - pieciem bērniem no Siguldas novada.

Līdz ar to kopējais epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā atklāto cilvēku skaits ar zarnu infekcijas slimību simptomiem ir 40, tostarp 36 bērni un četri pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki piecās Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās ēdinātājs ir "Baltic Restaurants Latvia". Šajā skaitā iekļauti cilvēki, kuriem jau laboratoriski apstiprināta salmoneloze vai STEC infekcija. Atbildīgās iestādes aizvien turpina meklēt zarnu infekcijas izplatības cēloni.

Otrdien, 17.septembrī, tapa zināms, ka PVD nopietnu higiēnas prasību pārkāpumu dēļ apturējis SIA "Jelgavas augļi" dārzeņu apstrādes ceha darbību. Uzņēmums piegādāja produktus arī "Baltic Restaurants Latvia", tostarp Siguldai.

Valsts policija 17.septembrī sākusi kriminālprocesu par bērnu saslimšanas gadījumiem Siguldas bērnudārzos.