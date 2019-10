Tas nozīmē tikai to, ka lietas iztiesāšana var vilkties bezgalīgi – pat līdz Lemberga kapa malai. Daudzi lietas figuranti vai ar to saistīti, labi informēti ļaudis šo dzīvības-nāves slieksni jau pārkāpuši. Un par to ironizē neviens vien interneta lietotājs. Internetā klīst saraksts ar “apsūdzētā A. krimināllietas liecinieku likteņiem”. Tajā ir 14 personas – visi šie cilvēki ir miruši:

Jauns.lv skaidro, cik lielā mērā šajā sarakstā minētie cilvēki ir saistīti ar Lemberga krimināllietu un biznesu. Viņi visi lielākā vai mazākā veidā savulaik bija cieši saistīti ar “Lemberga rebēm” – sākot no pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigām līdz pat nesenam laikam.

Līdz sadarbībai ar Lembergu viņi visi bija veseli, enerģiski un uzņēmīgi

Viens no kvēlākajiem Lemberga “apkarotājiem” – bijušais iekšlietu un aizsardzības ministrs, tagad Ventspils domes opozīcijas deputāts Ģirts Valdis Kristoskis Jauns.lv teica:

“Nekad neesmu īpaši interesējies par Lemberga bagātības izcelsmes detaļām, kā arī viņa attiecībām ar ļaudīm, kas piedalījās un sekmēja Lemberga teiksmainās ietekmes un bagātības izcelsmi.

No 14 personu saraksta, kas mirušas (dažas it kā mīklainos apstākļos) šajā laikā un bijušas procesā liecinieku statusā, viņu dzīves laikā personīgi esmu sastapis četrus cilvēkus, pie tam, pirms viņi iesaistījās Lemberga noziedzīgajās darbībās. Šie cilvēki ir Krists Skuja, Laimonis Junkers, Jurijs Bespalovs un Andris Zalāns. To pieminu tāpēc, ka par šo cilvēku vērtībām, pašcieņu, spējām un veselību, piedaloties kopējā “projektā” ar Lembergu, man ir kāds personīgs priekšstats. Pārējos desmit ļaudis nepazīstu, tāpēc viņu personības, viņu veselības stāvokli nevaru novērtēt.

Tomēr viņiem visiem ir viena kopēja iezīme. Viņi labprātīgi iesaistījās Lemberga noziedzīgajos plānos un vismaz sākotnēji šīs sadarbības laikā sekmēja Lemberga zaglīgo nodomu, Ventspils uzņēmumu pārņemšanu.

Neviens no četriem manis pieminētajiem, man zināmajiem ļaudīm man nekad neatstāja ne psiholoģiski vāja, ne arī slimīga cilvēka iespaidu, kam pusmūžā būtu kādi būtiski veselības traucējumi. Gluži pretēji. Visi četri dzīves posmā līdz sadarbībai ar Lembergu, tas ir laikā, kad minētos četrus ļaudis biju saticis, atstāja tādu cilvēku iespaidu, kam ir laba veselība, enerģijas un uzņēmības tiem netrūkst. Tāpēc laikā, kad parādījās ziņas, ka šādi ļaudis priekšlaicīgi, turklāt masveidīgi, dodas uz “labākiem medību laukiem”, izraisīja vismaz pārsteiguma efektu. Taču tas nav pamats, lai es varētu novērtēt un spekulēt par mūžībā aizgājušo Lemberga sabiedroto, par Lemberga komandas cilvēku “krišanu” spēka gados.

Vienu gan varu piebilst, ka neviens no sarakstā minētajiem 14 ļaudīm, nepiedalījās ne Ventspils Vides aizsardzības kluba, ne Latvijas Tautas frontes Ventspils novada nodaļas aktivitātēs. Šādiem izaicinājumiem, šie ļaudis bija vai nu par bailīgiem, vai neticēja Latvijas neatkarības iespējām. Turklāt šķiet, ka viņi visi bija PSKP biedri, tas ir - no Lemberga mūža organizācijas".

Zem “Lemberga tupeles”

Ģirts Valdis Kristovskis: “Ciešā sadarbība ar Lembergu neuzlabo veselību!” (Foto: Evija Trifanova/LETA)

- Cik no šīm viņsaulē aizgājušajām personām bija (un kāda) būtiska nozīme „Lemberga lietā”?

- Lietas pamatā ir Lemberga interešu un ietekmes organizācija Ventspilī, Latvijā, arī ārpus tās robežām. Ja reiz šīs personas tika iekļautas Ventspils uzņēmumu pārņemšanas grupā, tad tām visām bija kāda nozīmīga loma. Viņu iekļaušana šajā organizētajā grupā notika pārdomāti, visticamāk, tikai ar Lemberga rūpīgu atlasi un akceptu. Katrs noteikti pildīja konkrētus pienākumus un uzdevumus, lai Lembergs varētu nodrošināt ne tikai ietekmi, bet arī sasniegt savus stratēģiskos mērķus, slēpti pārņemt to vai citu Ventspils ostas, tranzīta vai celtniecības uzņēmumu. Tāpēc visi šie ļaudis noteikti atradās nepārtrauktā sazobē ar Lembergu, darbojās šī “šefa” kontrolē. Tādejādi viņi noteikti varēja būt būtiski informācijas avoti „Lemberga lietā”.

- Vai visas šīs personas varēja dot kādu nozīmīgu liecību?

- Par to nav ne mazāko šaubu. Viņu nozīmīgums minētajā tiesas lietā bija apstāklī, ka viņi piedalījās Lemberga stratēģijas, Ventspils ostas, tranzīta vai celtniecības uzņēmumu, arī citu prettiesisko ietekmes mērķu sasniegšanas pašos pirmsākumos. Viņi pārstāvēja dažādas Ventspils sadzīves, uzņēmumu darbības jomas, tāpēc katra liecība varēja uzrādīt prettiesiskos mehānismus, kā Lembergs izmantoja savu ieņemamo stāvokli, kā pakļāva pašvaldības, pilsētas, Latvijas uzņēmumu resursus sākumkapitāla uzkrāšanai, ka ir viņa teiksmainās “uzņēmējdarbības” un ienesības pamats.

- Cik no šīm personām ir mirušas dabīgā, cik nedabīgā nāvē?

- Par to nevaru spriest. Manā rīcībā nav tādu medicīniska rakstura datu. Jāatzīst, ka neesmu par to interesējies. Tomēr ir nepārprotami skaidrs, ka ciešā sadarbība ar Lembergu, atrašanās organizētas noziedzīgas grupas sastāvā, par ko agrāk vai vēlāk šiem ļaudīm noteikti nācās aizdomāties, neuzlabo veselību. Visticamāk, viņiem nācās visu laiku pārdomāt savu pazemojošo stāvokli esot pilnīgā Lemberga pakalpībā un organizatoriskā atkarībā, lika tiem aizdomāties par pašcieņas zaudēšanu, lika pārdomāt savu vērtību un personības iekšējo degradāciju. Acīmredzot, sadarbībā ar Lembergu strauji iegūtā turība nekādu patiesu gandarījumu šiem ļaudīm nenesa. Drīzāk stress un sirdsapziņa šos padomju ļaudis iedzina priekšlaicīgā, tātad nedabīgā nāvē. Tas noteikti ir uz Lemberga sirdsapziņas.

- Kas varētu (varēja) būt ieinteresēts katras šīs personas nāvē?

- Noteikti tie, kuru interesēm un plāniem minētās 14 personas traucēja. Ja Lemberga organizētajā sistēmā, tiesas lietā, kādam šo liecinieku klusēšana nāk par labu, tad tie ir ieinteresēti, kā šādu liecinieku nav. Lai kaut ko konkretizētu, tad ir jābūt pieejamai informācijai. Man tādas nav.

Lembergs kategoriski noliedz savu saistību ar „mīklainajām nāvēm”

Aivars Lembergs: „Ir neiespējami šos apgalvojumus komentēt, jo to pamatā ir nepatiesi apgalvojumi”. (Foto: Paula Čurkste/LETA)

Savukārt pats Aivars Lembergs kategoriski noliedz savu saistību ar „mīklainajām nāvēm”, ka tās būtu saistītas ar ierosināto krimināllietu. Viņš Jauns.lv teica:

„Ir neiespējami šos apgalvojumus komentēt, jo to pamatā ir nepatiesi apgalvojumi. Turklāt, lietojot apzīmējumu „smagos noziegumos apsūdzēts”, būtu tikai korekti minēt arī to, cik apsūdzībās esmu attaisnots.

Konkrēti par personām, kuru pieminētais statuss A. krimināllietā neatbilst patiesībai:

Gunārs Zellītis – nav bijis A. krimināllietas liecinieks;

Jurijs Bezpalovs – nav bijis A. krimināllietas liecinieks, nekad nav bijis “Aivara šoferis”;

Tālivaldis Macpans – nav bijis A. krimināllietas liecinieks, nekad nav bijis “Aivara miesassargs”;

Laimonis Junkers – nekad nav bijis “Aivara kasieris”;

Ritvars Šams – nav bijis A. krimināllietas liecinieks;

Natālija Strīga – nav bijusi A. krimināllietas lieciniece;

Zirgurds Vaivads – nav bijis A. krimināllietas liecinieks;

Josifs Bermans – nav bijis A. krimināllietas liecinieks;

Andis Bumbieris – nav bijis A. krimināllietas liecinieks;

Vitāls Lejiņš – nav bijis A. krimināllietas liecinieks;

Andris Zalāns– tāda persona nekad nav bijusi Ventspils domes amatpersona, nav bijis A. krimināllietas liecinieks”.

Jauns.lv apkopoja nāves gadījumus, kuri tiek saistīti ar Aivara Lemberga procesu un biznesu: